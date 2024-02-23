CHP'li başkan adayından yabancı uyruklu çocuklara skandal sözler - Son Dakika
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Politika

CHP'li başkan adayından yabancı uyruklu çocuklara skandal sözler

CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim ziyaretleri sırasında gördüğü yabancı uyruklu çocukları işaret ederek ''Ben bunları gönderirim, bu çocuklar büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak.'' dedi.

23.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:04
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Yerel seçim sürecinde adaylar çalışmalarını sahada sürdürürken Ankara'dan gelen bir görüntü gündem oldu. CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, Iraklı oldukları öğrenilen çocukları gördüğünde eliyle işaret ederek "Ben bunları gönderirim, bu çocuklar büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜDÜKLERİ ZAMAN MEMLEKETİMİZE SORUN OLACAK"

Şahin, seçim gezisi sırasında bir pazar alanında yabancı uyruklu olduğunu fark ettiği çocukları işaret ederek yaptığı konuşmayla tepki çekti. Iraklı olduklarını öğrendiği sığınmacı çocukları yanındakilere gösteren Şahin, yabancı uyrukluları göndereceğini, bunun için adaylının dahi çekilmesini göze aldığını belirtti.

Şahin, sığınmacı çocuklarla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bunlar büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Bunun için bana oy vermeyen insanlar burada duysun. Gönderirim ben bunları memleketine, oy da vermesinler. Kimse oy vermesin. Bunun için benim adaylığımı çekseler... Bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak."

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN KONUŞMASI TEPKİ ÇEKTİ

Şahin'in sığınmacılarla ilgili konuşmasını karşılaştığı çocuklar üzerinden göstermesi tepki konusu olurken çocukların hiçbir şey anlamadan gülümsemeleri dikkat çekti. Türkiye'nin özellikle Suriye'deki iç savaş sonrası çok sayıda sığınmacıya kapılarını açma politikası, muhalefetin sık sık iktidarı eleştirdiği konular arasında yer alıyor.

CHP\'li başkan adayından yabancı uyruklu çocuklara skandal sözler

Gündem, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li başkan adayından yabancı uyruklu çocuklara skandal sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Mevlut Emre: Chp mi yoksa suriyelimi derseniz bence chp gitsin farkınız yok onlar savaştan kaçmış gelmiş chp kendi yaşadığı vatana ihanet ediyor deyişen bir şey yok sizler de az destek cikmadiniz vatana kurşun sıkanlara farkınız ne bence siz gidin bırakın suriyeliler kalsin 278 547 Yanıtla
  • Yağız KORKMAZ: ingiliz çocuklarını görseydin o sokakta aynı tavrı mı gösterecektin? veya Almanya'da çalışan mamak lı bir hemşerinin çocuğuna orada böyle bir şey söylenseydi ne tepki verirdin sayın aday efendi? 252 360 Yanıtla
  • Seyyidali Can: 15 yaşlarında evli çocuklar bebe yapmaya başlıyor en az 6 7 çocuk, bunlar bir kaç yıl sonra türkiyeyi ele geçirince ah vah edeceksiniz ama iş işten geçecek gelecekte çocuklarımıza büyük sorunlar bırakıyoruz aklımızı başımıza alalım 477 112 Yanıtla
  • HAKAN YORULMAZ: Adam yanlış bişey söylememiş. Dibine kadar haklı 399 120 Yanıtla
  • Sadık Direk: Neresi skandal milyonların hislerine tercüman olmuş yalanmış?? 339 84 Yanıtla
  • Elifim Ecem: Veli gündüz şahin adamdır candır 269 141 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: adam yalan mı söylemiş? burası çöplük mü? o çocuklar büyüyünce sana bana tehlike olacak belki de bizi kovacak, kim bunlar, Afgan, Irak, Suriye, Pakistan vatandaşları, yani paso SORUNLU bireyler, ayrıca CHP bu ülkenin çimentosudur, biraz okuyun, araştırın, o arkasından gittiğiniz reisinizin, kökünü araştırın bakalım, ama bu ülkede bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan o kadar çok kişi var ki... 268 90 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: yazık makarna yiye yiye beyin gitmiş 27 57
  • Balalayka Trampet: Suriyeleri evine alsaydın 48 13
  • Beşiktaş 1903: Yağız avrupalı ile ortadogulular aynimi 39 13
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