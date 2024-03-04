CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Şahin'in cami ve cemevlerine ilişkin kümes ve tilki benzetmesi polemiğe neden oldu - Son Dakika
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Politika

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Şahin'in cami ve cemevlerine ilişkin kümes ve tilki benzetmesi polemiğe neden oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, bir ziyareti sırasında cami ve cemevleri ile ilgili kullandığı 'kümes ve tilki sözlerine ilişkin özür dilediğini ifade ederek, 'Mamak'ta AK Parti'nin kaybedeceğini anlaması üzerine son çırpınışları' dedi.

04.03.2024 17:30  Güncelleme: 17:35
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CHP Mamak Belediye başkan adayı Şahin'in cami ve cemevlerine ilişkin kümes ve tilki benzetmesi polemiğe neden oldu

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, bir ziyareti sırasında cami ve cemevleri ile ilgili kullandığı 'kümes ve tilki sözlerine ilişkin özür dilediğini ifade ederek, "Mamak'ta AK Parti'nin kaybedeceğini anlaması üzerine son çırpınışları' dedi.

Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi Mucurlular Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Buradaki konuşması esnasında cami ve cemevlerine ilişkin, 'kümes ve tilki' benzetmesi sözleri polemiğe neden oldu. Ziyaret esnasında bulunan vatandaşlar tarafından kullandığı ifadeler nedeniyle uyarılması sonrası ise Şahin, bu ifadeleri 'teşbihte hata olmaz' diyerek kullandığını ve özür dilediğini kaydetti.

Şahin, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Anılan videoda bana atfedilen sözleri 'teşbihte hata olmaz' diyerek ve konuşmamda özür dileyerek kullandığım da ifade edilmektedir. Bu tür çarpıtılarak gerçeğe aykırı paylaşımların, 31 Mart seçimini Mamak'ta AK Parti'nin kaybedeceğinin kendilerinin yaptırdıkları anketlerde bile anlaşılması üzerine çaresizlik içinde 'son çırpınışları' olarak bilinmesini saygımla rica ederim."

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Şahin'in cami ve cemevlerine ilişkin kümes ve tilki benzetmesi polemiğe neden oldu - Son Dakika
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