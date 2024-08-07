CHP Manisa Milletvekilleri Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

CHP Manisa Milletvekilleri Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret etti

CHP Manisa Milletvekilleri Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban\'ı ziyaret etti

CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Balaban, milletvekillerine yürüttükleri çalışmaları anlattı.

07.08.2024 11:39  Güncelleme: 11:42
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CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Balaban, milletvekillerine yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakarlıoğlu ve Bekir Başevirgen'i CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile birlikte makamında konuk etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci, Mehmet Mesut Doğan, Ali Gök ve CHP Şehzadeler İlçe eski Başkanı Hakan Gürtunca da ziyarette hazır bulundu. Ziyarette konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa Milletvekillerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve milletvekillerimiz ile birlikte Yunusemremiz'i daha mutlu bir ilçe haline getirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Partimizin halkçı ve sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Belediyemizin imkanları çerçevesinde var gücümüzle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin şimdiden halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışının farkını görmeye başladı. Sayın genel başkanımızdan aldığımız güçle milletvekillerimiz ile birlikte ilçemiz için önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise, Başkan Balaban'a önümüzdeki süreçte yapacağı hizmetlerden dolayı görevinde başarılar dileyerek, "31 Mart yerel seçimlerinden sonra büyükşehir başta olmak üzere Manisamız'ı sosyal belediyecilikle tanıştırdık. Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışı ile başta Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban olmak üzere tüm belediye başkanlarımız önümüzdeki süreçte başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum." şeklinde konuştu. CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen'de Başkan Balaban'a başarılar diledi. Konuşmaların ardından Başkan Balaban'ın milletvekillerine yerel seçimlerin ardından geçen süre zarfında yaptıkları çalışmalar ve önümüzdeki aylarda yapmayı hedefledikleri hizmetler hakkında bilgi verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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