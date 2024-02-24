CHP Manisa Saruhanlı'da aday çıkaramayacak - Son Dakika
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Politika

CHP Manisa Saruhanlı'da aday çıkaramayacak

CHP Manisa Saruhanlı\'da aday çıkaramayacak

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'den adaylık başvurusunda geç kalan mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin, Saadet Partisinden aday oldu. İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti.

24.02.2024 16:48  Güncelleme: 16:53
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e memleketi Manisa'da bir şok daha. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'den adaylık başvurusunda geç kalan mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin, Saadet Partisinden aday oldu. Bilgin'in adaylığını inceleyen İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti. İlçe Seçim Kurulunun aldığı kararla CHP, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden aday çıkaramayacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: CHP Manisa Saruhanlı'da aday çıkaramayacak - Son Dakika
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