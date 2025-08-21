CHP Marmaris Delege Seçimleri Gergin Başladı - Son Dakika
Politika

CHP Marmaris Delege Seçimleri Gergin Başladı

CHP Marmaris Delege Seçimleri Gergin Başladı
21.08.2025 19:59
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Marmaris ilçe delege seçimleri gergin bir atmosferde başladı. Sarıana, Çıldır, Kemeraltı ve Çamdibi mahallelerinde oy kullanma işlemi gerçekleşti. Seçim sürecinde Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün tutumu tepki çekti. Mavi liste Pelin Özbozdağ'ı, beyaz liste ise mevcut başkan Avukat Ömer Bozdemir'i destekliyor. Seçimlerde zaman zaman tartışmalar ve arbedeler yaşandı. Marmaris delege seçimleri, 29 Ağustos'a kadar devam edecektir.

CHP'nin Marmaris'teki delege seçimlerinde gerginlikler yaşanırken, zaman zaman çıkan tartışmaların arbedeye dönüştüğü görüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Marmaris ilçe delege seçimleri gergin başladı. İlçe başkanını belirleyecek olan delege seçimlerinde, bugün Sarıana, Çıldır, Kemeraltı ve Çamdibi mahallelerinde ikamet eden CHP üyeleri, mavi ve beyaz liste için sandığa gitti.

Demokratik bir seçim beklediklerini belirten partililer, sandık konulmasına rağmen seçimin sonucunu etkilemeye çalıştığı iddia edilen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün tutumuna tepki gösterdi.

DELEGE SEÇİMLERİNDE GERGİNLİK

Gergin anların yaşandığı delege seçimleri devam ederken, Başkan Acar Ünlü'nün sandık bölgesindeki tutum ve davranışlarını gayri demokratik bulan partililer arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

ARBEDE YAŞANDI

Mavi listenin Pelin Özbozdağ'ı desteklediği, beyaz listenin ise mevcut başkan Avukat Ömer Bozdemir'in arkasında olduğu seçimlerde zaman zaman tartışmalar ve arbedeler yaşandı. Marmaris Çok Amaçlı Salon'da saat 16.00'da başlayan ve 21.30'a kadar sürecek oylama sırasında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de salonda yer aldı. Ünlü ve belediye başkan yardımcılarının, oylama boyunca partililerle sık sık temaslarda bulunduğu gözlemlendi.

CHP Marmaris delege seçimleri, ilçenin 30 mahallesinde 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Ardından, eylül ayında belirlenecek delegeler oy kullanarak yeni ilçe başkanını seçecek.

