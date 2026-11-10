CHP Marmaris İlçe Başkanı Kılıç, atamayla geldiği görevde kongre için adaylığını açıkladı - Son Dakika
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CHP Marmaris İlçe Başkanı Kılıç, atamayla geldiği görevde kongre için adaylığını açıkladı

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CHP Marmaris İlçe Başkanı Kılıç, atamayla geldiği görevde kongre için adaylığını açıkladı
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CHP Marmaris İlçe Başkanı Ali Kılıç, yaklaşan ilçe kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Atamayla göreve gelen Kılıç, yönetim ve partililerin çağrısı üzerine adaylık kararı aldığını belirtti.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Ali Kılıç, yaklaşan ilçe kongresinde başkanlığa aday olduğunu duyurdu.Atamayla göreve gelen Kılıç, parti binasında yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyeleri ve partililerden gelen çağrı üzerine adaylık kararı aldığını belirterek, bu durumu bir görev olarak gördüğünü ifade etti.

Kılıç, göreve geldiğinde üyelere verdiği sözü hatırlatarak, partideki tek egemen gücün üyeler olduğunu, yönetimde görev almak isteyen tüm üyelere kapılarının açık bulunduğunu kaydetti. Seçim sürecinde ailesine ve iş arkadaşlarına daha az zaman ayırabileceğini dile getiren Kılıç, desteklerinden dolayı il ve ilçe yöneticileri ile parti üyelerine teşekkür etti.

CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan da parti içi seçimlerin demokrasi şöleni havasında geçeceğini vurgulayarak, adaylığını daha önce açıklayan Meltem Bulut ile adaylığını açıklayan Ali Kılıç'a başarılar diledi. Parti içinde kavga bekleyenlerin yanılacağını belirten Karahan, aday sayısı kaç olursa olsun kongreden kol kola çıkacaklarını aktardı.

Açıklamaya, ilçe başkanları, kadın kolları temsilcileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
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