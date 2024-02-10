CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
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Politika

CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal Basın Mensuplarıyla Buluştu

CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal Basın Mensuplarıyla Buluştu

CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal, Menteşe ilçesinde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Köksal adaylık ve seçim süreci, projeleri ve açıklamalarda bulundu.

10.02.2024 15:16  Güncelleme: 15:19
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CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal, CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, Menteşe ilçesinde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Köksal adaylık ve seçim süreci, projeleri ve açıklamalarda bulundu.

Köksal konuşmasında, "10 yıldır Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyeleri'mizde birçok önemli görevler aldım. İlk hedefim önce yüksek bir oy oranıyla seçimi kazanmak. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik anlayışı sergileyeceğiz. Menteşemizle ilgili 3 temel hedefim olduğunu baştan beri vurguluyorum. İlk olarak ekonomik kalkınma. Biz kent olarak nasıl kalkınıp nasıl zenginleşebiliriz öncelikle bunun planlarını yapıyoruz. İkincisi belediyemizin hızlı çözüm üreten, hızlı iş üreten çalışmaları ile ilgili plan ve projeler yapacağız. Üçüncüsü de her anlamda daha medeni bir şekilde afetlere daha hazırlıklı daha dirençli bir kent olması yönünde çalışmalarını yürüteceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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