CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal Basın Mensuplarıyla Buluştu

CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal, CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, Menteşe ilçesinde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Köksal adaylık ve seçim süreci, projeleri ve açıklamalarda bulundu.
Köksal konuşmasında, "10 yıldır Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyeleri'mizde birçok önemli görevler aldım. İlk hedefim önce yüksek bir oy oranıyla seçimi kazanmak. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik anlayışı sergileyeceğiz. Menteşemizle ilgili 3 temel hedefim olduğunu baştan beri vurguluyorum. İlk olarak ekonomik kalkınma. Biz kent olarak nasıl kalkınıp nasıl zenginleşebiliriz öncelikle bunun planlarını yapıyoruz. İkincisi belediyemizin hızlı çözüm üreten, hızlı iş üreten çalışmaları ile ilgili plan ve projeler yapacağız. Üçüncüsü de her anlamda daha medeni bir şekilde afetlere daha hazırlıklı daha dirençli bir kent olması yönünde çalışmalarını yürüteceğiz" dedi. - MUĞLA
Hatay'da 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğunun cesetlerinin yaylada toprağa gömülü halde bulunmasının ardından gözaltına alınan şahıs cinayeti itiraf etti. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı öğrenildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
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