CHP Genel Başkanı Özel'in mitingi öncesi CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey istifa etti
CHP Genel Başkanı Özel'in mitingi öncesi CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey istifa etti

CHP Genel Başkanı Özel\'in mitingi öncesi CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey istifa etti
15.02.2026 13:47  Güncelleme: 13:48
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Milas'ta yapacağı miting öncesi, zeytin ağaçlarını kestirdiği iddia edilen CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey istifa etti. Mitingin iptali gerektiğini vurgulayan AK Parti Muğla İl Başkanı, durumu eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Muğla'nın Milas ilçesinde bugün saat 14.00'te gerçekleştireceği miting öncesi, bahçesindeki zeytin ağaçlarını kestirdiği iddia edilen CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey istifa etti.

Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in iddiaya göre bahçesindeki zeytin ağaçlarını kestirdiği gündeme gelmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Milas'ta bugün yapılacak olan mitingi öncesi CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey görevinden istifa etti.

CHP Milas İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Partimizin vizyonu ve yereldeki güçlü duruşu, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütündür. Bu doğrultuda Milas İlçe Başkanımız, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında; Genel Başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir. Yeni yönetim süreciyle ilgili bilgilendirmeler en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

"Hangi yüzle ağaç sevgisinden bahsedeceksiniz?"

İstifanın yeterli olmadığını, mitingin iptal edilmesini gerektiğini kaydeden AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ise istifa haberi sonrası şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Milas'ta 'Zeytin Mitingi' yapmak üzere Milas ilçemize gelmektedir. Ancak Özel'in bilmesi gereken çok acı bir gerçek vardır. Savunmaya geldiği zeytinlerin katili, bizzat kendi ilçe başkanıdır. Özel bu mitingi derhal iptal etmelidir. Daha birkaç gün önce Akbelen üzerinden çevrecilik şovu yapan CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in, Menteş Mahallesi'ndeki zeytinleri nasıl acımasızca kestirdiği tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Skandalın patlak vermesiyle istifa etmek zorunda kalan İlçe Başkanı, zeytinliğinde inşaat rantı oluşturabilmek için CHP'li Milas Belediyesi'nin Ruhsat ve Denetim Müdürü olan damadı Cenk Soydan ile el ele vermiştir. Özgür Özel'e soruyoruz. Hangi yüzle kürsüye çıkacaksınız? İlçe başkanınızın damadıyla kurduğu 'ruhsatlı zeytin kıyımı' şebekesi belgeleriyle ortadayken, Milaslılara hangi yüzle ağaç sevgisinden bahsedeceksiniz? Özel, yanınıza alıp halkı selamlayacağınız ilçe başkanınız nerede? Kendi bahçesindeki zeytini ranta kurban eden bir ismi kürsüye çıkaramayacak olmanın utancı, bu mitingin neden derhal iptal edilmesi gerektiğinin en açık kanıtıdır. Hülleli satışa cevabınız nedir? Kendi başkanınızın, sorumluluktan kaçmak için el yazısıyla alelacele damadına yaptığı 'hülleli' satışı ve noterden verdiği inşaat yetkilerini miting meydanında anlatacak mısınız? İstifa yetmez, iptal gerek. Suçüstü yakalanan ilçe başkanınızın istifası, bu organize samimiyetsizliği örtmeye yetmez. Bu miting artık bir hak arama değil, Milas halkının aklıyla alay etme mitingidir. Eski ilçe başkanınızın basına verdiği demeçte 'zeytinleri kestik' itirafı, partinizin gerçek yüzünün bir yansımasıdır. Kendi bahçesindeki asırlık ağacı ranta kurban eden bir zihniyetin, Akbelen'de enerji bağımsızlığımıza karşı durması tam bir ikiyüzlülüktür. AK Parti Muğla İl Başkanlığı olarak Özgür Özel'e çağrımız nettir: Bu utanç tablosuyla yüzleşin. Elleri zeytin karasına bulanmış bir teşkilatla bu meydanda duramazsınız. Bu mitingi derhal iptal edin ve kendi ilçe başkanınız ile belediye kadrolarınızın gerçekleştirdiği bu doğa katliamı için Milas halkından özür dileyin. Milas halkı, kendi damatlarına ruhsat, kendi zeytinliklerine dozer gönderenlerin sahte çevreciliğini yutmayacaktır." - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel'in mitingi öncesi CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey istifa etti

