CHP Milletvekili, Adıyaman\'daki beton santrallerinde kullanılan dere kumu iddialarını meclis gündemine taşıdı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kentteki santrallerde üretilen betonlarda standardın üzerinde dere kumu kullanıldığı iddialarını meclis gündemine taşıdı.
Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman İnşaat Mühendisleri Odası tarafından geçen hafta açıklanan kentteki beton tesislerinde üretilen betonda standartların üzerinde dere kumu kullanıldığına dair açıklamalarıyla ilgili konuştu. Milletvekili Tutdere, 6 Şubat depremlerinde, bakanlık rakamlarına göre 82 bin 203 binanın yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı Adıyaman'daki söz konusu sorunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle meclise taşıdı.
Tutdere'nin meclise verdiği soru önergesinde, "Adıyaman'da beton santrallerinde üretilen hazır betonlardaki dere kumu oranı bakanlığın belirlediği standartlara uygun mudur? Adıyaman'da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından beton santralleriyle ilgili denetimler yapılmakta mıdır, denetimler ne sıklıkta gerçekleştirilmektedir? Yapılan denetimlerde, dere kumu kullanım oranları bakımından standart dışı beton üretimi tespit edilmiş midir? Edildiyse bugüne kadar konuyla ilgili olarak beton santrallerine herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Bu santrallerde üretilen betonlarda kullanılan agrega konkasörde uygun standartlarda kırılmakta mıdır, dezenformasyona uğrayan elek aralıkları herhangi bir denetime tabi tutulmakta mıdır? Bunların denetimi ne şekilde ve ne sıklıkla yapılmaktadır? Denetimler sonucunda bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmiş midir? Edildi ise ne gibi bir yaptırım uygulanmıştır? Adıyaman'daki inşaat firmalarından konuyla ilgili olarak müdürlüğünüze iletilen bir şikayet söz konusu mudur? Şantiye şefleri hakkında yönetmelik gereğince, Adıyaman'daki inşaatlarda yeterli sayıda mühendis ve şantiye şefi görev yapmakta mıdır? Bu konuda ilde gerekli denetimler gerçekleştirilmekte midir?" ifadeleri yer aldı.
Tutdere aynı zamanda, beton fiyatlarının çevre illere göre daha pahalı olması sorunuyla ilgili de Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi verdi. Tutdere, söz konusu önergesinde Adıyaman'daki beton fiyatlarıyla ilgili bir denetim yapılıp yapılmadığını, yapılmasına dair bir çalışmanın gündemde olup olmadığını da sordu. - ADIYAMAN
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