CHP Milletvekili Aylin Yaman: Hemşirelerin görev tanımlarını netleştirmeli ve özlük haklarını iyileştirmeliyiz - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Aylin Yaman: Hemşirelerin görev tanımlarını netleştirmeli ve özlük haklarını iyileştirmeliyiz

CHP Milletvekili Aylin Yaman: Hemşirelerin görev tanımlarını netleştirmeli ve özlük haklarını iyileştirmeliyiz

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Hemşireler Günü kapsamında düzenlenen basın toplantısında hemşirelerin sorunlarına değindi. Yaman, hemşirelerin görev tanımlarının netleştirilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi ve atama sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'de hemşire sayısının OECD ve AB üyesi ülkelerden çok daha düşük olduğunu belirterek, bu durumun sağlık ekonomisine olumsuz etki yarattığını ifade etti. Yaman, hemşirelerin eğitimlerinin standart olmadığını ve bu açığın pratik iş yaşamında kapatıldığını söyledi. Sağlık için yapılan her yatırımın toplum sağlığına olumlu katkı sağladığını da vurgulayan Yaman, hemşirelerin güçlendirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

10.05.2024 12:09
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CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, "Hemşirelerin görev tanımlarını net bir şekilde belirlemeli, özlük haklarını iyileştirmeliyiz. Hemşirelerin aile yaşamlarını bozan, ekonomik dengelerini sarsan ve tükenmişliğini artıran 3+1 atama sorunlarına çözüm üretmeliyiz." dedi.

Yaman, Hemşireler Günü kapsamında Meclis'te hemşirelerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hemşire sayısının sadece 356 olduğunu, OECD ülkelerinde ise bu sayının 1002 olarak hesaplandığını belirten Yaman, OECD ve AB üyesi ülkeler arasında en düşük hemşire sayının Türkiye'de olduğuna dikkati çekti.

Yaman, "Bu durum, başlı başına hemşireyi tüketen, şiddeti tırmandıran, hastanın bakım sürecini aksatan ve yarattığı ikincil sorunlarla sağlık ekonomisine negatif etki yaratan bir durumdur." diye konuştu.

Aylin Yaman, dünyada hemşirelik mesleğinin ihtisaslaşması için teşvik edildiğini, Türkiye'de ise ihtisas sahiplerinin adeta cezalandırıldığını savundu.

Hemşirelerin eğitimlerine ilişkin de eleştirilerde bulunan Yaman, "Hemşirelerin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimleri standart değildir, eğitim açığı çoğu zaman sahada, pratik iş yaşamında kapatılır. Ülkede bu kadar hemşire açığı varken, bakım süreçleri bu kadar aksarken, hemşireler ve birçok sağlık meslek grubu maliyet kalemi gibi görülüyor." ifadelerini kullandı.

Yaman, sağlık için yapılan her 1 dolarlık yatırımın, ortalama 2-4 dolarlık geri dönüş ve daha sağlıklı bir toplum gelişimi sağladığını belirtti.

Aylin Yaman "Tüm bunlar için iyi bir eğitimle hemşirelerimizi güçlendirmeliyiz, mutlaka çalışma koşullarını iyileştirmeliyiz. Hemşirelerin görev tanımlarını net bir şekilde belirlemeli, özlük haklarını iyileştirmeliyiz. Hemşirelerin aile yaşamlarını bozan, ekonomik dengelerini sarsan ve tükenmişliğini artıran 3+1 atama sorunlarına çözüm üretmeliyiz." görüşünü paylaştı.

CHP'li Yaman'ın basın toplantısına, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Azize Atlı Özbaş ve hemşireler katıldı.

Kaynak: AA

Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili Aylin Yaman: Hemşirelerin görev tanımlarını netleştirmeli ve özlük haklarını iyileştirmeliyiz - Son Dakika

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