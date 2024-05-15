CHP Milletvekili Cevdet Akay, Eflani'deki tarım alanlarının dolu tahribatının giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulundu - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Cevdet Akay, Eflani'deki tarım alanlarının dolu tahribatının giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulundu

CHP Milletvekili Cevdet Akay, Eflani\'deki tarım alanlarının dolu tahribatının giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulundu

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Eflani ilçesinde yaşanan dolu sonrası tarım alanlarında meydana gelen tahribatın giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulundu. Akay, Eflani ilçesine bağlı köylerde meydana gelen kırağı ve don nedeniyle meyve ağaçlarının büyük hasar aldığını belirtti ve Tarım ve Orman Bakanlığından mağduriyetin giderilmesi için yardım talep etti.

15.05.2024 14:59
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Eflani ilçesinde yaşanan dolu sonrası tarım alanlarında meydana gelen tahribatın giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Milletvekili Akay, Eflani ilçesine bağlı köylerde, özellikle de Çamyurt ve Bakırcılar köylerinde üst üste meydana gelen kırağı ve don nedeniyle meyve ağaçlarının büyük hasar aldığını belirtti. Etkili olan dolu yağışı nedeniyle sağlam kalan meyve ve sebzelerin de zayi olduğunu ifade eden Akay, "Ekili ve dikili tarım alanlarında ciddi hasarlar oluşmuştur. Buradan Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulunuyorum. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Eflani ilçemizdeki tarım alanlarında meydana gelen hasarı bir an önce tespit etmeli. Eflanili hemşehrilerimizin mağduriyetlerini bir an önce giderilmesi gerekir" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Tarım, Doğal Afet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili Cevdet Akay, Eflani'deki tarım alanlarının dolu tahribatının giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Cevdet Akay, Eflani'deki tarım alanlarının dolu tahribatının giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulundu - Son Dakika
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