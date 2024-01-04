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CHP Milletvekili Cevdet Akay: İşçi ve memur emekli maaşları eşitlenmeli - Son Dakika
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CHP Milletvekili Cevdet Akay: İşçi ve memur emekli maaşları eşitlenmeli

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2024 yılında işçi, çiftçi ve dar gelirli açısından sıkıntılı bir yıl olacağını belirterek, işçi ve memur emekli maaşlarının eşitlenmesi gerektiğini söyledi. Akay, ayrıca hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, iktidarın seçim ekonomisi yürüttüğünü öne sürdü.

CHP Milletvekili Cevdet Akay: İşçi ve memur emekli maaşları eşitlenmeli
04.01.2024 - 13:13,
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "İşçi ve memur emekli maaşları eşitlenmeli." dedi.

Akay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2024'ün, işçi, çiftçi ve dar gelirli açısından sıkıntılı bir yıl olacağını savundu.

Vatandaşların hakkını ve hukukunu korumak için 2024 yılı bütçe görüşmelerinde mücadele ettiklerini söyleyen Akay, bu süreçteki çalışmaları ile bazı bakanlıklara yönelttiği yazılı soru önergelerini anlattı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararını eleştiren Akay, "Anayasa Mahkemesi kararına ikinci kez uyulmuyor. Anayasa Mahkemesi kararlarının, bütün yargı birimlerince uygulanması gerekir. Seçilmiş milletvekili Meclise gelip görevini yerine getiremiyor. Hukuka güvenin olmadığı bir ortama dış yatırımcıyı çekemezsiniz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Akay, 2024 yılı bütçesinde deprem için ayrılan ödeneğin, nerelere harcanacağını takip edeceklerini de belirtti.

Emekli aylıkları arasındaki farka dikkati çeken Akay, "İşçi ve memur emekli maaşları eşitlenmeli. En düşük emekli maaşı en az asgari ücret düzeyine çekilmeli." diye konuştu.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Akay, iktidarın seçim ekonomisi yürüttüğünü öne sürdü.

Kaynak: AA
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