CHP Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu-Bartın yolunun yapımı için çağrıda bulundu

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, her yıl ölümlü ve maddi hasarlı kazanın meydana geldiği Safranbolu- Bartın yolunu TBMM gündemine taşıyarak, yolun yapımı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına da çağrıda bulundu.

Akay, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Seçim bölgem Karabük'te halk arasında 'ağaç tüneli yolu' olarak bilinen D755 Bartın-Safranbolu yolu 30 kilometresi bölünmüş yol, 45 kilometresi tek yol olmak üzere, 75 kilometre uzunluğundaki bu kara yolu bölgemizi direkt olarak Karadeniz'e bağlayan çok önemli bir yoldur" dedi.

20 yıldır bu yolun germezden gelindiğini ifade eden Akay, "45 kilometresi tek şerit olan bu yolda her yıl onlarca ölümlü, yüzlerce maddi hasarlı kaza meydana gelmektedir. Yollar yapmakla övünen iktidar, yoğun trafik akışının olduğu bu yolu yirmi iki yıldır görmezden geliyor." ifadelerini kullandı.

Yolun yapımı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına çağrıda bulunan Milletvekili Akay, "Ulaştırma Bakanlığı ile iktidara yöre halkımız adına çağrıda bulunuyoruz. Bartın-Safranbolu yolundaki çileye artık son verin, dünyaya nam salmış bu önemli yolun rehabilitasyonunu sağlayın, Bartın-Safranbolu yolunu artık yapın" diye konuştu. - KARABÜK