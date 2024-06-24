CHP Milletvekili Elektrik Dağıtım Şirketlerine Bakım Uyarısı Yaptı - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Elektrik Dağıtım Şirketlerine Bakım Uyarısı Yaptı

CHP Milletvekili Elektrik Dağıtım Şirketlerine Bakım Uyarısı Yaptı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, elektrik kaynaklı orman yangınlarına dikkat çekerek elektrik dağıtım şirketlerine bakım uyarısında bulundu. Akay, özelleştirilen dağıtım şirketlerindeki denetimsizliğin had safhada olduğunu ve enerji nakil hatlarından kaynaklanan yangınların bakımsızlıktan kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, Akay enerji nakil hatlarının sebep olduğu yangınların sayısının arttığını ve ormanlık alanların büyük bir kısmının zarar gördüğünü ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına çağrıda bulunan Akay, gerekli önlemlerin alınması ve bakım çalışmalarının yapılması gerektiğini vurguladı.

24.06.2024 12:08
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CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, elektrik kaynaklı orman yangınlarına dikkat çekerek elektrik dağıtım şirketlerine "bakım" uyarısında bulundu.

Milletvekili Akay, elektrik hatlarının sorumluluğunun özelleştirilen dağıtım şirketlerinde olduğunun altını çizerek denetimsizliğin had safhada olduğunu, enerji nakil hatlarından kaynaklı çıkan yangınların bakımsızlıktan kaynaklandığı dile getirdi.

Elektrik dağıtım şirketlerindeki denetimsizliğe dikkat çeken Akay, "2009 yılında başlatılan özelleştirme süreciyle elektriği özel sektör dağıtmaya başladı. Bu tarihten itibaren mahalle ve köylerden geçen elektrik hatlarının sorumluluğu da özelleştirilen dağıtım şirketlerine geçti. Bu durum ne yazık ki denetimsizliği de beraberinde getirdi. Elektrik şirketleri belli periyotlarla hatları kontrol etmek ve bakımlarını yapmak zorunda fakat görüyoruz ki şirketler bu sorumluluklarını yerine getirmiyor. Ne yazık ki enerji nakil hatlarından kaynaklı çıkan yangınların bakımsızlıktan kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır." dedi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin sorumsuzluğundan kaynaklanan yangınlara dikkat çeken Akay, "Son yıllarda enerji nakil hatlarından kaynaklanan yangınların sayısı ve yanan alanda da önemli artışlar meydana geldiği gözlenmektedir. Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; 1977-2023 yılları arasında 13 bin 119 adet yangın çıktı, çıkan yangınlar sonucunda ise 141 bin 342 hektar ormanlık alanınız yandı. OGM'nin 2023 Orman Yangınları Değerlendirme Raporu'na göre; 2023 yılında Enerji Nakil Hatları ve Trafolarının sebep olduğu yangınların oranı yüzde 5 olurken, 2021 yılında enerji nakil hatlarından kaynaklı yangınlarda 37 bin hektarlık alan kül oldu" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına konu hakkında çağrıda bulunan Akay, "Elektrik dağıtımı yapan firmalar, elektrik nakil hatlarında gerekli bakım ve onarım çalışması yapmadığı için ülkemizin dört bir yanında, özellikle de ormanlık bölgelerde sürekli elektrik kesintileri yaşanmakta ve vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili firmaları ve tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. Ülkemizin canı yanmadan gerekli önlemleri alın, gereken bakım çalışmalarını bir an önce yapın" diye konuştu.

Akay, Karabük'te elektrik dağıtımı yapan firmanın, nakil hatlarında gerekli bakım ve onarım çalışması yapmadığı için Yenice ilçesinde sürekli elektrik kesintisi yaşandığını ve bölge halkına büyük bir mağduriyet yaşattığını söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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