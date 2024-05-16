CHP Milletvekili Eylem Ertuğrul, Zonguldak Kömürspor'un küme düşmesine neden olan durum nedeniyle TFF'yi göreve davet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Milletvekili Eylem Ertuğrul, Zonguldak Kömürspor'un küme düşmesine neden olan durum nedeniyle TFF'yi göreve davet etti

CHP Milletvekili Eylem Ertuğrul, Zonguldak Kömürspor\'un küme düşmesine neden olan durum nedeniyle TFF\'yi göreve davet etti

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Zonguldak Kömürspor'un küme düşmesine neden olan durum nedeniyle göreve çağırdı. Ertuğrul, son dönemde artan sanal bahis uygulamalarının futbol müsabakalarını etkilediğini belirterek, Zonguldak Kömürspor'un yaşadığı olayı örnek gösterdi. Ertuğrul, TFF'nin caydırıcı kararlar alarak diğer takımların da benzer durumlarla karşılaşmaması gerektiğini vurguladı.

16.05.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Zonguldak Kömürspor'un küme düşmesine neden olan durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) göreve davet etti.

Ertuğrul, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de son dönemde sanal bahis uygulamasında artış olduğunu söyledi. Bu durumun futbol müsabakalarını etkilediğini öne süren Ertuğrul, bunun son örneğini Zonguldak Kömürspor'un yaşadığını anlattı.

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor'un sahaya berabere kalmak üzere anlaşarak çıktıkları için Zonguldak Kömürspor'un küme düştüğünü savunan Ertuğrul, olayın TFF tarafından Etik Kurul'a gönderildiğini belirtti.

Zonguldak Kömürspor'un öncülüğünde durumu protesto etmek için eylemler düzenleneceğini belirten Ertuğrul, "Türkiye Futbol Federasyonunu tekrar göreve davet ediyorum. Bu çok örnek bir olaydır. Zonguldak Kömürspor'un başına gelenler Türkiye'deki diğer takımların başına gelmemelidir. İnsanların spora sevgileri, ilgileri azalmamalı, mücadele azimleri törpülenmemeli. Hiçbir takım diğerinin hakkını yememelidir. Federasyonun da bunu engellenmek için gerekli kararları alması, tüm kamuoyuna, kulüplere örnek olacak şekilde caydırıcı bir karar vermesi ve yaptırım uygulaması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Milletvekili, Zonguldak, Türkiye, Futbol, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili Eylem Ertuğrul, Zonguldak Kömürspor'un küme düşmesine neden olan durum nedeniyle TFF'yi göreve davet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:57:06. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Eylem Ertuğrul, Zonguldak Kömürspor'un küme düşmesine neden olan durum nedeniyle TFF'yi göreve davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement