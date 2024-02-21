CHP Milletvekili Gürer: Araç muayene ücretlerindeki artış can güvenliğini tehdit ediyor - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Gürer: Araç muayene ücretlerindeki artış can güvenliğini tehdit ediyor

CHP Milletvekili Gürer: Araç muayene ücretlerindeki artış can güvenliğini tehdit ediyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, araç muayene istasyonlarında ilginç bir fiyat artışı olduğunu belirterek, muayenesini geciktiren araç sayısındaki artışın can güvenliğini tehdit edebileceğini söyledi. Gürer, araçların sabit giderlerinin her yıl arttığını ve araç muayene ücretlerinin 2018'de 198 lira iken 2023'te 1149 liraya çıktığını ifade etti. Ayrıca, Gürer, kamuya aitken daha düşük ücretle yapılabilecek işlerin özelleştikten sonra daha yüksek ücretle yapıldığını da belirtti.

21.02.2024 12:07  Güncelleme: 12:07
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, araç muayene istasyonlarında ilginç bir fiyat artışı olduğunu belirterek, "Muayenesini geciktiren araç sayısındaki artış hepimiz açısından can güvenliğini tehdit eden bir duruma dönüşebilir." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, araçların sabit giderlerinin her yıl arttığını belirterek, orta sınıf bir araç için motorlu taşıtlar vergisinin 5 bin 265 lira, trafik sigortasının 4 bin 500 ile 8 bin 200 lira arasında, kasko fiyatlarının 8-15 bin lira arasında değiştiğini, yetkili servis bakımının ise 10 bin lira olduğunu söyledi.

Araç muayene istasyonlarında ilginç bir fiyat artışı olduğunu dile getiren Gürer, 2018'de 198 lira olan otomobil muayene ücretinin 2023'te 1149 liraya çıktığını anlattı.

Gürer, TÜVTÜRK araç muayene bedellerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sorması üzerine, "Bu sözleşme gereği yeniden değerlendirme oranına göre her yıl düzenlenmektedir. Buna yapacağımız bir şey yok; güncel piyasa fiyatlarına göre şekilleniyor" yanıtını aldığını anlattı.

Gürer, "Emekliye gelince güncelleme enflasyonun neredeyse altında tutuluyor ama vatandaşın ödeyeceği hizmetlerde bu güncel piyasa fiyatlarına göre güncelleme oluyor; olan vatandaşa oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda bir sınırlama getirilebileceğini ve bir üst sınırın oluşturulabileceğini söyleyen Gürer, kamuya aitken daha düşük ücretle yapılabilecek işlerin özelleştikten sonra daha yüksek ücretle yapıldığını belirtti.

Gürer, "Kaskosunu yaptırmayan, trafik sigortasını, muayenesini geciktiren araç sayısındaki artış hepimiz açısından can güvenliğini tehdit eden bir duruma dönüşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Gürer: Araç muayene ücretlerindeki artış can güvenliğini tehdit ediyor - Son Dakika

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