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CHP Milletvekili Gürer: Pirinç Fiyatları Artacak - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürer: Pirinç Fiyatları Artacak

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önümüzdeki yıl bir kilo pirincin fiyatının 60 liranın üzerine çıkacağını ifade ederek, gıda fiyatlarına ilişkin sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Gürer, son günlerde pirinç ve kuru fasulye gibi ürünlerde anormal fiyat artışları yaşandığını ve vatandaşları zor durumda bıraktığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'de pirinç stoklarının fazla olmasına rağmen fiyatların artmasının nedenini sorguladı ve gıda ürünleriyle ilgili planlamanın yetersiz olduğunu vurguladı.

CHP Milletvekili Gürer: Pirinç Fiyatları Artacak
21.12.2023 - 11:03,
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önümüzdeki yıl bir kilo pirincin fiyatının 60 liranın üzerine çıkacağını ifade ederek, gıda fiyatlarına ilişkin sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kuru fasulye ve pirinç gibi ürünlerin dar gelirli vatandaşların yaygın olarak tükettiği ürünler arasında olduğunu, son günlerde her iki üründe de anormal fiyat artışlarının yaşandığını, bu durumun vatandaşları zor durumda bıraktığını kaydetti.

TÜİK'in Türkiye'de üretilen ve tüketilen pirinç miktarına ilişkin rakamlarını aktaran Gürer, "Pirinç tüketimi ve üretilen miktar dikkate alındığında Türkiye'de yaklaşık 1 milyon ton pirinç var. Buna rağmen pirincin fiyatı artıyor. TÜİK verileri ve ithalat rakamları ortada. Rakamlar gerçekse neden fiyatlar artıyor? Şu anda stokta fazla olan bir ürünün fiyatı artıyor. Bu nasıl oluyor? Vatandaşa yazık değil mi? Birileri vurgun vuruyor, soygun düzeni devam ediyor. Çin'den kalitesiz ürün getiriliyor ve yüksek fiyata vatandaşa satılıyor. Olan da vatandaşa oluyor." diye konuştu.

Gürer, daha önce aynı durumun şekerde de yaşandığını, stokta şeker olmasına rağmen ithalat yapıldığını ama yine de şekerin kara borsaya düştüğünü ve birilerinin haksız kazanç elde ettiğini söyledi.

Türkiye'de gıda ürünleriyle ilgili planlamanın yetersiz olduğunu savunan Gürer, elindeki gıda paketlerini basın mensuplarına göstererek, "Önümüzdeki yıl bir kilo pirincin fiyatı 60 liranın üzerine çıkacak. ya verileri doğru açıklayın ya da eğer verileri doğru açıklamayacaksanız ülkenin içinde bulunduğu gıda sorununu bir an önce çözün." dedi.

Kaynak: AA
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