CHP Milletvekili Gürer: Sanayide ve tarımda çocuk işçiliği artıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sanayide ve tarımda çocuk işçiliğinin arttığını ifade etti.
Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iş kazalarının arttığını belirtti.
Gerekli önlemler alınmadan oluşturulan iş ortamlarında insanların hayatını kaybettiğini aktaran Gürer, Ankara'da bir inşaatta stajyer öğrencinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.
Staj yapan öğrencilerin "işçi gösterildiğini" dile getiren Gürer, stajyer öğrencilerin yaşadığı iş kazalarının dikkati çektiğini söyledi.
"Sanayide, tarımda çocuk işçilik artıyor" diyen Gürer, çalışma hayatında sorunların bulunduğunu vurguladı.
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