CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni eleştirdi - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni eleştirdi

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni eleştirerek, kanunun öğretmen adaylarının mağduriyetler yaşamasına neden olacağını belirtti. Öztürk, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görüşmelere katılmamasını eleştirerek, kanunla 4 yıl okuyan ve emek veren öğretmenlerin eğitimlerinin anlamsız hale geleceğini ve atanamayacaklarını ifade etti. Öğretmen sendikalarının kanun teklifini protesto etmek amacıyla yaptıkları eylemlerin engellenmeye çalışıldığını söyleyen Öztürk, gözaltına alınan öğretmenlerin olduğunu belirtti. Ayrıca, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenlere taziyelerini ileterek, CHP'nin soykırımı unutmayacağını ve unutturmayacağını vurguladı.

10.07.2024 19:23
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CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni eleştirerek, kanunla öğretmen adaylarının mağduriyetler yaşayacağını söyledi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in hem komisyondaki hem de Genel Kurul'daki görüşmelere katılmadığını söyledi. Öztürk, "Kanunla 4 yıl okuyan, emek veren öğretmenlerimizin aldıkları eğitimin hiçbir anlamının olmadığı, kurdukları hayallerini gerçekleştiremeyeceği, öğretmenlik hayatına atılmasının önüne 2 yıl daha süre eklenerek atanmayan 572 bin öğretmene yeni mezunların da eklenmesiyle milyonlara ulaşacak ve atanma hayallerini gerçekleştiremeyecek gençlerimizin milyonluk kümesini oluşturacaklar. AKP, kanun teklifiyle birlikte aslında YÖK'ün de ÖSYM'nin de yetersizliğini kabul etmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen sendikalarının kanun teklifini protesto etmek amacıyla yaptıkları eylemlerin engellenmeye çalışıldığını savunan Öztürk, "Öğretmenlerimizin içinde baygınlık geçiren, yaralanan ve gözaltına alınanlar oldu. Artık gözlerini o kadar karartmışlar ki dinliyormuş gibi bile yapmıyorlar." dedi.

Öztürk, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenlere taziyelerini ileterek, "CHP, soykırımı unutmayacak ve unutturmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni eleştirdi - Son Dakika

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