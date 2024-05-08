CHP Milletvekili Karagöz, AK Parti\'nin muhtarlarla düzenlediği toplantılara tepki gösterdi

Politika

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya'da AK Parti'nin muhtarlarla düzenlediği toplantılara vali ve devlet görevlilerinin katıldığını belirterek, "Devlet yönetme adabına sığmayacak bu tutumu tamamıyla reddediyoruz." dedi.

Karagöz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin düzenlediği toplantılara katılan Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un kurum müdürleri ve AK Parti Amasya milletvekilleriyle de ayrıca "çalıştay ve istişare toplantıları" kapsamında muhtarlarla bir araya geldiğini kaydetti.

Toplantılara CHP'li belediye başkanlarının çağrılmadığını, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanları, AK Parti il, ilçe ve kadın kolları başkanlarının toplantılara katıldığını ifade eden Karagöz, şunları kaydetti:

"Amasya nüfusunun yüzde 82'sini yöneten belediye başkanlarının olmadığı bir toplantıda sorunların çözülmesi hususunda koordinasyondan bahsedebilir miyiz? Bir mahalle muhtarının altyapı ile ilgili belirttiği sorunu belediye başkanının bilgisi olmadan AKP nasıl çözmeyi düşünmektedir? Bu durum bile yapılan toplantıların ne kadar samimiyetsiz olduğunu ve yalnızca 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan hezimetin üstünü örterek muhtarların gözünü boyamak için yapıldığını göstermektedir."

Reşat Karagöz, belediye başkanları arasında ayrım yapılarak vatana hizmet edilemeyeceğini belirterek, vatandaşların partizanca tavırlardan bıktığını söyledi.

CHP'li Karagöz, "Atatürk'ten bizlere miras kalan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında devlet yönetme adabına sığmayacak bu tutumu tamamıyla reddediyoruz. Cumhuriyet tarihimizde devlet ve hükümet kavramlarının birbirine bu kadar karıştırıldığı ve parti devleti uygulamalarının alenen bu kadar insanların gözüne sokulduğu bir dönem yaşanmamıştır." diye konuştu.