CHP Milletvekili Suiçmez: Esnafa verilen kredide faiz oranları artırıldı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Suiçmez: Esnafa verilen kredide faiz oranları artırıldı

CHP Milletvekili Suiçmez: Esnafa verilen kredide faiz oranları artırıldı

TBMM Katip Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri üzerinden verilen kredilerin faiz oranlarının artırıldığını belirtti. Suiçmez, esnafın zor koşullar altında hayatını sürdürdüğünü ve devletten teşvik beklerken tam tersi bir muameleyle karşılaştığını ifade etti. Ayrıca, TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül'ün faizlerin bir yıldır yükseltilmediği açıklamasına karşılık binlerce esnafın kredi faizlerinin yükselmesi nedeniyle şikayetlerini ilettiğini belirtti. Suiçmez, iktidarın tasarruf yapacaksa önce kendisinden başlaması gerektiğini vurguladı.

17.05.2024 14:21
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TBMM Katip Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, esnafa verilen kredide faiz oranlarının artırıldığını belirterek, "İktidar, işçinin, esnafın, sanatkarın yakasını bırakmalıdır; bir tasarruf yapacaksa önce kendisinden başlamalıdır." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri üzerinden esnafa verdiği kredilerin faiz oranlarının artırıldığını söyledi.

Esnafın son derece zor koşullar altında hayatını sürdürdüğünü anlatan Suiçmez, "Bırakın kredi faizlerinin artırılmasını, devletten kendilerine ekonomik yönden teşvik verilmesini beklerken; tam tersi bir muameleyle karşı karşıya kaldılar." diye konuştu.

AK Parti Yozgat Milletvekili de olan TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül'ün faizlerin bir yıldır yükseltilmediği için artırıldığına ve bunun da cüzi bir miktarda tutulduğuna yönelik açıklama yaptığını aktaran Suiçmez, "Kredi faizlerinin yükselmesinden sonra esnaftan binlerce telefon aldık. Sayın Akgül'ü temsil ettiği esnaf ve sanatkarların çıkarları doğrultusunda açıklama yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnafın hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Suiçmez, "İktidar işçinin, esnafın, sanatkarın, kadınların, emeklilerin yakasını bırakmalıdır; bir tasarruf yapacaksa önce kendisinden başlamalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Suiçmez: Esnafa verilen kredide faiz oranları artırıldı - Son Dakika

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