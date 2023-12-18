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CHP Milletvekili Süreyya Öneş Derici: Üniversitelerin, adalet saraylarının ve hastanelerin içi boşaltılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili Süreyya Öneş Derici: Üniversitelerin, adalet saraylarının ve hastanelerin içi boşaltılmaya çalışılıyor

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerin, adalet saraylarının ve hastanelerin içi boşaltılmaya çalışıldığını iddia etti. Derici, ayrıca iktidarın usulsüzlüklere izin vererek 2024 yılı bütçesini meşrulaştıramayacağını savundu ve yerel seçimlerde cevabın sandıkta verileceğini söyledi.

CHP Milletvekili Süreyya Öneş Derici: Üniversitelerin, adalet saraylarının ve hastanelerin içi boşaltılmaya çalışılıyor
18.12.2023 - 18:53,
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CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, "Üniversitelerin, adalet saraylarının ve hastanelerin içi boşaltılmaya çalışılıyor." iddiasında bulundu.

Derici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'li belediyelerin yerel seçimlerde emeklerinin karşılığını alacağına yönelik inancını dile getirdi.

İktidarın, keyfine göre para harcayarak, adalet ve eşitliği sağlamak yerine usulsüzlüklere izin vererek 2024 yılı bütçesini halkın gözünde meşrulaştıramayacağını savunan Derici, "Üniversitelerin, adalet saraylarının ve hastanelerin içi boşaltılmaya çalışılıyor." görüşünü ileri sürdü.

CHP'li Derici, vatandaşın çocuğuna et alamazken Meclis'te mangal partisi yapanları gördüğünü ve cevabını yerel seçimlerde sandıkta vereceğini söyledi.

İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'in yaşamını kaybetmesine neden olan trafik kazasına ilişkin Derici, "Yabancı basın, Türkiye'de birtakım şirketlerle Somali arasında yapılan ticari anlaşmalara zarar vermemek adına Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun serbest bırakıldığını iddia ediyor. Bu iddialar neden bu kadar rahatça yazılabiliyor? Hem iç hem dış politikada ülkemizin itibarını zedeleyen iktidarın tutumu yüzünden." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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