CHP Milletvekili Umut Akdoğan: Okul servisi sahipleri ve veliler maliyetler altında eziliyor - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Umut Akdoğan: Okul servisi sahipleri ve veliler maliyetler altında eziliyor

CHP Milletvekili Umut Akdoğan: Okul servisi sahipleri ve veliler maliyetler altında eziliyor

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, okul servisi sahiplerinin ve vatandaşların maliyetler altında ezildiğini ifade etti. Akdoğan, artan maliyetler karşısında servis şoförlerinin yapacak bir şeyinin olmadığını dile getirdi.

20.08.2024 12:46
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CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, okul servisi sahiplerinin ve vatandaşların maliyetler altında ezildiğini ifade etti.

Kullandığı okul servisi ile TBMM'ye gelen Akdoğan, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Okul masraflarının ailelerin bütçesinin önemli bölümünü oluşturduğunu, okul servisi ücretlerindeki artışın velilerle servis sahiplerini karşı karşıya getirdiğini aktaran Akdoğan, artan maliyetler karşısında servis şoförlerinin yapacak bir şeyinin olmadığını dile getirdi.

Umut Akdoğan, geçen yıl 1000 lira ile 41 litre mazot alınırken, şu anda 1000 lira ile 22 litre mazot alındığını ifade ederek, "Zamlı servis parasını ödeyemeyecek velilerle, maliyetlerin altında ezilen servisçiler zor durumda." dedi.

Kasko ücretlerine yüzde 242 oranında artış yapıldığını söyleyen Akdoğan, özel okul servis ücretlerinin yüksek olmasının servis sahipleriyle ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Daha sonra Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk ve gazeteciler, Akdoğan'ın kullandığı servis minibüsüyle benzinliğe gitti.

Aktürk, burada yaptığı açıklamada, Ankara'da en yakın mesafe için ücretin 1860 lira olduğunu, ayrıca 730 lira rehber ücreti alındığı, en uzak mesafenin 2 bin 750 lira olarak fiyatlandırıldığını bildirdi.

Kamuoyunun özel okullardaki servislerden şikayeti olduğunu ifade eden Aktürk, "Özel okullarda, okul sahipleri, tur sahipleri ayrı komisyon alıyor. Velilerimizin yapması gereken bir araya gelerek ayrı servis kiralamalarıdır." diye konuştu.

Kullandığı minibüse akaryakıt almak isteyen Akdoğan, istasyon yetkililerinin kendilerine yakıt vermek istemediğini bildirdi. Daha sonra Akdoğan, servis minibüsüyle tekrar TBMM'ye hareket etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Umut Akdoğan: Okul servisi sahipleri ve veliler maliyetler altında eziliyor - Son Dakika

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