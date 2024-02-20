CHP Milletvekili Yüksel Taşkın: Barış akademisyenlerinin hukuki süreci Danıştay\'a gidecek

Politika

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, "Barış akademisyenlerinin hukuki olarak yaşadıkları düğümleri çözecek süreç, Danıştay 5. Dairesine gidecek. Bu Daire de son dönemde ciddi olarak baskı altına alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlerden 400'e yakınının meslekten ve kamu görevinden ihraç edildiğini belirtti.

Söz konusu akademisyenlerin yargılama sürecinin 7 yıldır devam ettiğini söyleyen Taşkın, "Futbolda hakem taraf tutarsa neler olacağını biliyoruz." dedi.

Karara itiraz eden akademisyenlerin bir kısmı için göreve iade kararı verilirken, bir kısmının ret kararı ile karşılaştığını anlatan Taşkın, yargıdan olumlu karar alan bazı akademisyenlerin, üniversite rektörlükleri tarafından açılan davalar nedeniyle göreve iadelerinin gerçekleşmediğini de belirtti.

CHP'li Taşkın, bazı akademisyenler hakkındaki mahkeme kararlarının Danıştay 5. Dairesine gönderildiğini bildirerek, "Barış akademisyenlerinin hukuki olarak yaşadıkları düğümleri çözecek süreç, Danıştay 5. Dairesine gidecek. Bu Daire de son dönemde ciddi olarak baskı altına alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Yargı erkinin, bağımsız ve tarafsız karar alması gerektiğini dile getiren Taşkın, akademisyenler hakkındaki davaların sadece onları değil ülkenin demokratik geleceğini de ilgilendirdiğini söyledi.