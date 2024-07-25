CHP Milletvekili Yüksel Taşkın: Milletvekilleri Kanun Çıkarma Makineleri Gibi Algılanıyor - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Yüksel Taşkın: Milletvekilleri Kanun Çıkarma Makineleri Gibi Algılanıyor

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Meclis'in itibar kaybına uğradığını ve milletvekillerinin kanun çıkarma makineleri gibi algılandığını belirtti. Taşkın, kanun tekliflerinin geniş kesimleri kapsayacak şekilde müzakere edilerek görüşülmesini istedi ve lobilerin yasama faaliyetlerini etkilediğini öne sürdü. Ayrıca, daha etkin ve demokratik bir Meclis'in önemine vurgu yaptı.

25.07.2024 18:05
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CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, "Milletvekilleri olarak adeta kanun çıkarma makineleri gibi algılanıyoruz. Bu durum, parlamentonun saygınlığına da etkin ve demokratik çalışmasına yönelik beklentiye de aykırı." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 28. Dönem'de itibar kaybına uğradığını savundu.

Milletvekillerinden, 1 Ağustos'a kadar 6 kanun teklifini görüşerek yasalaştırmasının beklendiğini anlatan Taşkın, "Aslında bu kanunları çıkarmaya zorlanıyoruz. Bu, milletvekillerinin saygınlığına ve insan haklarına aykırı. Meclis'te bu kadar yoğun çalışmaktan kaynaklı bir gerginlik de var." diye konuştu.

CHP'li Taşkın, TBMM'nin yerel seçimlerden sonra belirli bir süre görüşülecek kanun teklifi olmadığı için etkin çalışmadığını söyleyerek, "Ancak bugün milletvekilleri olarak adeta kanun çıkarma makineleri gibi algılanıyoruz. Bu durum, parlamentonun saygınlığına da etkin ve demokratik çalışmasına yönelik beklentiye de aykırı." ifadelerini kullandı.

Kanun tekliflerinin, geniş kesimleri kapsayacak şekilde ve müzakere edilerek görüşülmesini isteyen Taşkın, aksi durumda geçmiş örneklerde olduğu gibi söz konusu yasaların Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini veya kısa sürede etkisiz hale geldiğini belirtti.

TBMM'de bazı lobilerin yasama faaliyetlerini etkilediğini öne süren Taşkın, "Sivil toplum kuruluşları ise yasama süreçlerinden çıkarılıyor ve Meclis'e gelmeleri engelleniyor." diye konuştu.

Yüksel Taşkın, komisyonların daha etkin ve ilgili kesimlerin görüşlerini dinleyerek çalışması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"CHP olarak egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünden, halk için halka beraber yürümeyi anlıyoruz. Umarım Meclis'imiz bütün bu yanlış uygulamalardan ders çıkarır. Daha etkin ve demokratik bir Meclis'te olmayı temenni ediyorum. Aksi takdirde bu sistemde 600 vekille değil 150 vekille bile bu iş yapılır. Biz el kaldırma indirme makineleri değiliz. Bunu reddediyoruz. Bunu, iktidar milletvekillerinin itibarı bakımından da Türkiye'nin demokratik geleceği bakımından da reddediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Yüksel Taşkın: Milletvekilleri Kanun Çıkarma Makineleri Gibi Algılanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Yüksel Taşkın: Milletvekilleri Kanun Çıkarma Makineleri Gibi Algılanıyor - Son Dakika
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