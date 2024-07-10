CHP Milletvekilleri, öğretim elemanlarının görevlerine dönebilmesine ilişkin kanun teklifi hazırladı - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekilleri, öğretim elemanlarının görevlerine dönebilmesine ilişkin kanun teklifi hazırladı

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, haklarında ceza soruşturması başlatılmamış ya da soruşturma sonucunda takipsizlik verilmiş öğretim elemanlarının, ilişiklerinin kesildiği son yükseköğretim kurumunda görevlerine dönebilmelerine ilişkin kanun teklifi hazırladıklarını bildirdi. Pala, OHAL döneminde alınan önlemlerin OHAL sona erdikten sonra uygulanamayacağının karar altına alınmasını önerirken, göreve iade edilenlerin başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmak istemeleri halinde tercih edecekleri 3 kurumdan birinde göreve başlamalarının sağlanmasını öngördüklerini belirtti. CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise adil yargılanan herkesin görevine iade edilmesi gerektiğini vurgulayarak, OHAL döneminden sonra OHAL KHK'larının geçerli olmaması gerektiğini savundu.

10.07.2024 15:33
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CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, haklarında ceza soruşturması başlatılmamış ya da soruşturma sonucunda takipsizlik verilmiş öğretim elemanlarının, ilişiklerinin kesildiği son yükseköğretim kurumunda görevlerine dönebilmelerine ilişkin kanun teklifi hazırladıklarını bildirdi.

CHP Bursa Milletvekili Pala ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Pala, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin öğretmenlik mesleği ile ilgili olmadığını savunarak tarafların görüşleri alınmadan hazırlandığı için öğretmenler ve sendikaların buna karşı tepkilerini dile getirdiğini ifade etti.

Yükseköğretimin, çok ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bir alan olduğunu savunan Pala, bu nedenle Eğitim Sen ve bilim insanlarının katkılarından yararlanarak Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL ilan edildiğini hatırlatan Pala, "Bu teklifle OHAL döneminde alınan önlemlerin OHAL sona erdikten sonra uygulanamayacağının karar altına alınmasını öneriyoruz. Ayrıca haklarında ceza soruşturması başlatılmamış ya da başlatılmış fakat soruşturma sonucunda takipsizlik ya da aklanma kararı verilmiş olan öğretim elemanları ve diğer kamu görevlilerinin, ilişiklerinin kesildiği son yükseköğretim kurumunda görevlerine dönebilmelerinin sağlanmasını gündeme getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Pala, teklifle ayrıca göreve iade edilenlerin başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmak istemeleri halinde tercih edecekleri 3 kurumdan birinde göreve başlamalarının sağlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Teklifte göreve iade edilenlerin özlük haklarıyla ilgili düzenleme de bulunduğunu kaydeden Pala, "İlişiklerinin kesildiği tarihte yoksun kaldıkları bütün mali haklarının yasal faizleriyle birlikte kendilerine ödenmesini, ihraç edildikleri tarihte geçerli olan atama ve yükselme kriterlerinin uygulanmasını karar altına almak istiyoruz." diye konuştu.

OHAL döneminde uygulanan tedbirler nedeniyle istifa eden ya da emekli olanların talep etmeleri halinde son görevlerine başlamalarının da teklifte yer aldığını söyleyen Pala, "Amacımız yaşanan mağduriyetleri bir parça olsun ortadan kaldırmaya ilişkindir." dedi.

"OHAL KHK'ları, OHAL döneminden sonra geçerli olmamalı"

CHP İzmir Milletvekili Taşkın da 15 Temmuz darbe girişiminin ertesinde OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) ile çok sayıda insanın işinden edildiğini, 5 bine yakın akademisyenin görevinden olduğunu, bunlardan 409'unu "barış bildirisi"nde imzası olduğu için atılanların oluşturduğunu ifade etti. Taşkın, "Adil yargılanan herkesin aklandıysa, takipsizlik aldıysa görevine iade edilmesi demokratik bir ülkenin olmazsa olmazıdır." diye konuştu.

Kendisinin de bir "barış bildirisi imzacısı" olduğunu dile getiren Taşkın, "Talebimiz çok net, adil ve evrensel yargılanma hakkı herkes için geçerli. OHAL KHK'larının OHAL döneminden sonra geçerli olmadığı tezini savunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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