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CHP Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu, Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısını değerlendirdi - Son Dakika
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CHP Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu, Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısını değerlendirdi

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu Toplantısı'nda, Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısı ve bölgedeki gelişmeler kapsamlı olarak değerlendirildi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü de katıldı. Danışma Kurulu'nun ileriki süreçte düzenli olarak toplantılarını sürdüreceği açıklandı.

CHP Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu, Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısını değerlendirdi
14.01.2024 - 18:00,
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CHP'de Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu, Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı ile bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Özel'e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan ve İlhan Uzgel ile Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan eşlik etti. Toplantıda, Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki 9 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK saldırısı ile bölgedeki gelişmeler kapsamlı olarak değerlendirildi. İlk toplantısını bugün yapan Danışma Kurulu'nun, ileriki süreçte de belli aralıklarla toplantılarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Güvenlik, Terör, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu, Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısını değerlendirdi - Son Dakika
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