CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı - Son Dakika
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CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı

24.05.2022 14:26

Kağıt toplayıcısı Nusret Güllü fotoğrafların 7-8 yıl öncesine ait olduğunu söyleyerek "Oğlum o dönem Marmaris'te askerdi. Ben de onu ziyarete gittim. Ziyaretten sonra bir bara gittim. Yanımdaki hanımefendi barın barmeni. Orada davulcu olduğumu söyledim. O da benimle fotoğraf çektirmek istedi. O şekilde çekildik. Ben de havam olsun diye fotoğrafı Facebook'a koydum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumartesi günü İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitingde sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli bir vatandaş, kağıt toplayıcısı olduğunu söyleyip hayat koşullarından dert yanmıştı.

CHP mitingine katılan kağıt toplayıcısı, tartışma yaratan fotoğrafın hikayesini anlattı

ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Ayağındaki yırtık terliği çıkarıp sahnede sallayan Güllü, "Yırtık terlikle geziyorum, bunu da çöpten alıp giydim" demişti. 49 yaşındaki Güllü'nün miting sonrasında ortaya çıkan fotoğraflarında ise aslında anlattığından çok daha farklı bir hayat yaşadığı ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Güllü'nün alkol masalarında yer aldığı, marka ayakkabı ve kıyafetlerle dolaştığı görülmüştü.

CHP mitingine katılan kağıt toplayıcısı, tartışma yaratan fotoğrafın hikayesini anlattı
CHP mitingine katılan kağıt toplayıcısı, tartışma yaratan fotoğrafın hikayesini anlattı

"HAVAM OLSUN DİYE PAYLAŞTIM"

Mitingde yalan söylediği iddia edilen Güllü, söz konusu fotoğrafları ile ilgili konuştu. Fotoğrafların çekildiği dönemde oğlunun Marmaris'te asker olduğunu belirten Güllü, "Ben de onu ziyarete gittim. Ziyaretten sonra bir bara gittim. Yanımdaki hanımefendi barın barmeni. Orada benim davulcu olduğumu söyledim. O da benimle fotoğraf çektirmek istedi. O şekilde çekildik. Ben de havam olsun diye fotoğrafı Facebook'a koydum." dedi.

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Son Dakika Politika CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı - Son Dakika
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