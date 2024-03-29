CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Yatağan\'da halkla buluştu

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan Belediye binası önünde düzenlenen mitingde Yatağanlılarla buluştu. Coşkulu kalabalığa hitap eden Aras, dar gelirli vatandaşı destekleyecek projeler üreteceklerini söyledi.
"Sosyal belediyeciliğe en çok ihtiyaç duyulan zaman"
Yatağan Belediyesi önünde konuşan Aras, Yatağan'da kreş, sosyal tesis, kent lokantası olmadığını söyledi. İlk 100 günde kreş temeli atacağının sözünü veren Aras, "Altyapı, yol, su bunlar zaten belediyenin asli görevi. Ama asıl içerisinde olduğumuz bu ekonomik krizde düşen alım gücünde sosyal belediyeciliğe en çok ihtiyaç duyulan zaman. Bunu da en iyi Cumhuriyet Halk Partisi yapar. Yatağan'ın bir kreşi var mı? Sosyal tesisi, kent lokantası var mı? Size söz göreve geldiğimiz ilk 100 gün içerisinde hemen bir kreşin temelini inşallah hep birlikte Mesut başkanımla beraber atacağız. Yoğun nüfuslu mahallelerden başlayarak bunların sayısını arttıracağız. Kreş neden önemli, çünkü şu anda özel bir kreş en az bir asgari ücret. Ama biz sosyal belediye olarak bunun 3'te birinden az rakamlarla hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızı okullarına güvenli bir şekilde gidiyor. Aile bütçesine katkı sağlanıyor. Kadın özgürleşiyor sosyal hayata, iş hayatına katılıyor" dedi.
"Yoksulun üzerinden siyaset yapamayacaklar"
İktidarın Cumhuriyet değerlerini unutturmaya çalıştığını belirten Aras, "Emekliye dilenci muamelesi yapıyorlar, sadaka veriyorlar. Sen emekliye sadaka vermezsin. Ben Muğla Kart projesini hayat geçireceğim. Bu kartlarla dar gelirli Muğlalı marketten alışveriş de yapabilecek otobüse de binebilecek. Yardım kolilerine kimseyi muhtaç bıraktırmayacağım. Yoksulun üzerinden siyaset yapamayacaklar burada. Öğrencelerimize burs, etüt merkezi ve yurt sağlayacağız. Yalnız başına yaşayan yaş almış ama dar gelirli olan hemşerilerim için huzurevleri yapmak zorundayız. Ülkemizde aydınlık yolundan asla geri duramaz. 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin yavaş yavaş maalesef temel kurucu değerlerinden uzaklaştığını görüyoruz. Artık Atatürk'ü unutturmaya çalışıyorlar. Cumhuriyeti unutturmaya çalışıyorlar. Bayramları kutlamıyorlar biliyorsunuz. Bayramda ya raporlu ya izinli. Bir memleketin, milletin tarihi, milli bayramları çok önemlidir. Bunlara sahip çıkmazsan gelecekte neler olur Allah bilir. Kusura bakmayın. Bu millet size geçit vermez. Bizler vatan, millet, bayrak sevdalısı insanlarız ve vatanımızın bir karış toprağını hiç kimselere yedirtmedik, yedirtmeyiz" diye konuştu. - MUĞLA
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