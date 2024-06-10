CHP Muğla Milletvekili Musa Gökbel Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Politika

CHP Muğla Milletvekili Musa Gökbel Hayatını Kaybetti

Muğla siyasetinde önemli bir yere sahip olan 18. Dönem CHP Muğla Milletvekili Musa Gökbel, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 76 yaşındaki Gökbel'in cenazesi Salı günü Bodrum'da defnedilecek.

10.06.2024 12:52
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Muğla siyasetinde önemli bir yere sahip 18. Dönem CHP Muğla Milletvekili Musa Gökbel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

1987-1991 yılları arasında Muğla milletvekilliği yapan 76 yaşındaki Musa Gökbel, bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Yaklaşık 40 gündür devam eden tedavisi sonrası entübe edilen Gökbel, bugün yaşamını yitirdi.

Musa Gökbel'in cenazesinin Salı günü Bodrum'da toprağa verilmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Muğla Milletvekili Musa Gökbel Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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