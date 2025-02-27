CHP MYK Toplantısı Sonuçlandı

Politika

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı 2 saat sürdü.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MYK'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı değerlendirildi.