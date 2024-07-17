CHP MYK Toplantısında Eğitim Politikaları ve Ziyaretler Masaya Yatırılacak - Son Dakika
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Politika

CHP MYK Toplantısında Eğitim Politikaları ve Ziyaretler Masaya Yatırılacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, perşembe günü düzenlenecek basın açıklaması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak ziyaret, Şam ziyareti, tüzük kurultayı hazırlıkları, etkinlik takvimi, emekli ve memur aylıkları, asgari ücret ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın söylemleri de tartışılacak.

17.07.2024 16:43
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.30'da başladı.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, MYK toplantısında, perşembe günü eğitim politikalarına yönelik düzenlenecek 24 saatlik basın açıklamasının detayları, cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak ziyaretin hazırlıkları, ay içerisinde Şam'a yapılması planlanan ziyaret, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, etkinlik takvimi, emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret ve dış politikadaki gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.

Öte yandan MYK toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemleriyle ilgili tartışmaların da gündeme gelebileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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