CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir: Herkes Sandığa Davet Edilmeli

CHP'nin Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, 31 Mart yerel seçimlerinde herkesi sandığa davet ederek, "Herkes kendi geleceği için oyunu kullanmalı, sandığa sahip çıkmalı. Ben eminim ki en doğru kararı Nilüferliler verecek" dedi.
CHP'nin Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, 31 Mart Genel Seçimleri'ne kısa süre kala çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gün içinde seçim ofisinde seçmenlerle buluşan Özdemir, ziyaretlerde de bulunuyor. Şadi Özdemir, ziyaretler çerçevesinde Mestanlılar Derneği ile Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile buluştu.
Mestanlılar Derneği'ndeki ziyarette CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, Yalova Belediyesi'nin önceki dönem başkanlarından Vefa Salman, 24. Dönem CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz de yer aldı. Ziyarette Mestanlılar Derneği Başkanı Mestaniye Efe, çalışmalarını anlattı.
Şadi Özdemir, Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni de Nilüfer Belediye Meclisi üyesi adayları ve eşi Nuray Özdemir ile birlikte ziyaret ederek Dernek Başkanı İrfan Göktaş ve üyelere projelerini anlattı.
Seçim çalışmalarının artık sonuna geldiklerini söyleyen Şadi Özdemir, herkesin sandığa gitmesi çağrısında bulundu. En doğru kararı Nilüferliler'in vereceğini söyleyen Şadi Özdemir, "Nilüfer'e seven 31 Mart'ta sandığa gelsin. Herkes kendisi için, kenti için ve geleceği için oy kullanmalı" dedi. - BURSA
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Osman Ercan, Hızır Bey Erkek Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Vali Aksoy, öğrencilerle sohbet etti ve dua ederek oruçlarını açtılar. GSB İl Müdürü Osman Ercan, Vali Aksoy'a teşekkür etti ve gençlere başarılar diledi. Buluşma, öğrencilerin Vali Aksoy ve İl Müdürü Ercan ile fotoğraf çekimiyle sona erdi.
61 milyonu aşkın seçmenin oy kullanabileceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi, yarın gerçekleştirilecek.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mahallelerde gerçekleştirdiği yürüyüşler ile dernek ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, Başkan Bakkalcıoğlu, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi ve teşekkürlerini iletti.
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Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Karşıyaka Stadyumu'nun yapımının engellendiğini belirtti. Kasapoğlu, İzmir'de 3 stadyum projesiyle yola çıktıklarını ve temellerini attıklarını söyledi.
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Yahyalı ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi. İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünce düzenlenen programda sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi. Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hatice Cansu Hevesli, seçimlerde sandık başkanı ve diğer sandık görevlilerine büyük sorumluluk düştüğünü belirtti ve seçim kurallarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığındaki 'Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı'na telefonla katılarak, Roman kardeşlerin sandıklarda en güzel cevabı vereceğini söyledi. Bakan Göktaş ise Roman vatandaşları selamlayarak, ülkenin en kıymetli hazinelerinden biri olduklarını belirtti. Ayrıca, Göktaş Sosyal Yardımlaşma Merkezleri'nde sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi.
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