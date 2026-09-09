CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü Balıkesir'de coşkuyla kutlandı, Bingöl'den demokrasi vurgusu - Son Dakika
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CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü Balıkesir'de coşkuyla kutlandı, Bingöl'den demokrasi vurgusu

CHP\'nin 103. kuruluş yıl dönümü Balıkesir\'de coşkuyla kutlandı, Bingöl\'den demokrasi vurgusu
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Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluşunun 103'üncü yılını Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kuruluşunun 103'üncü yılını Balıkesir'de düzenlediği etkinliklerle kutladı.

Sabah erken saatlerde CHP Balıkesir İl Başkanlığı önünde toplanan örgüt yöneticileri ve partililer, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Etkinlik Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenk sunumu ile devam etti. Burada bir konuşma yapan CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Ercan Bingöl, "Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, bağımsızlığı ve millet iradesini esas alan bir anlayışla kurulmuştur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık tarihi, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve demokrasi mücadelesinin tarihidir" dedi.

Törenin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi ve CHP'liler daha sonra il başkanlığı binasında düzenlenen pasta kesim programında bir araya geldi.

Törene Ankara'daki programda olmaları sebebiyle CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin ve CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı katılamadı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi, Balıkesir, Politika, Bingöl, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü Balıkesir'de coşkuyla kutlandı, Bingöl'den demokrasi vurgusu - Son Dakika

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