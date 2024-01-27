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CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek oldu - Son Dakika
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CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Muhittin Böcek, adaylığını sosyal medya hesabından duyurarak teşekkürlerini iletti. CHP Antalya İl Başkanlığı ise Böcek'in karşılanacağı ve parti il binasını ziyaret edeceği tarihleri duyurdu.

CHP\'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek oldu
27.01.2024 - 05:07,  Güncelleme: 05:09
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CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek oldu. Böcek, "Beni yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına layık gören; başta Cumhuriyet Halk Parti'mizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e, MYK üyelerimize, Parti Meclisimize ve katkı koyan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yerel seçimlere yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi, adaylarını belirlemek üzere MYK'yı topladı. Bu toplantıda belirlenen isimler parti meclisine iletildi. Parti Meclisi'nde yapılan kapalı oylamada mevcut başkan Muhittin Böcek'in adaylığı kesinleşti. CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya'dan aday gösterdiği isim Muhittin Böcek oldu.

Gece saatlerinde sosyal medya hesabından duyurdu

Sosyal medya hesabından adaylığını gece saatlerinde duyuran Muhittin Böcek, "Beni yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına layık gören; başta Cumhuriyet Halk Parti'mizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e, MYK üyelerimize, Parti Meclisimize ve katkı koyan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan CHP Antalya İl Başkanlığı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in bugün saat 14.30'da Antalya Havalimanı'nda karşılanacağını ve saat 15.00'da da parti il binasını ziyaret edeceğini duyurdu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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