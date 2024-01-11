 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı olarak belirlendi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, yapılan toplantı sonrasında adayın kesinleştiğini açıkladı. Melek Mızrak Subaşı da sosyal medya hesabından adaylığının kesinleştiğini duyurarak teşekkürlerini iletti.

CHP\'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı oldu
11.01.2024 - 11:25,
Abone Ol

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı oldu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından partisinin Genel Merkez binasında basın açıklamasında bulundu. Yücel, PM toplantısında 6'sı büyükşehir olmak üzere 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının kesinleştiğini ifade ederek, Bilecik Belediye Başkan adayının Melek Mızrak Subaşı olduğunu söyledi.

"Birlikte yürüdüğümüz bu yolu 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanarak hep birlikte taçlandıracağız"

Bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Melek Mızrak Subaşı, "CHP Parti Meclisimizin aldığı kararla Bilecik Belediye Başkan adaylığımın kesinleştiğini büyük bir heyecan ve gururla sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. CHP Parti Meclisimize, genel başkanımıza ve bu kararın alınmasında en büyük etkisi olan siz değerli vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanarak hep birlikte taçlandıracak, yolun sonunda Bilecik ve siz değerli vatandaşlarımızın kazandığı mutlu bir bahar sabahına hep birlikte uyanacağız. Alınan kararın Bilecik ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Adaylıkları netleşen diğer il ve ilçelerdeki tüm aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ortak akıl ve dayanışma belediyeciliğini sürdürecek, başta Bilecik olmak üzere ülkemizde CHP'li belediyelerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Melek Mızrak Subaşı, Deniz Yücel, Bilecik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı oldu - Son Dakika


11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24
Dolar 30 TL'yi aştı Dolar 30 TL'yi aştı
10:19
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:17
MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:12
Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı

Son Dakika
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
10:17 MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:19 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:12 Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı
10:03 Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
10:01 Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 11:55:03. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement