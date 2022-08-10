CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin 43 yurt dışı birliğinden başkan ve temsilcilerin katılacağı çalıştaya ilişkin bilgi verdi. Çok önemli bir çalışma gerçekleştireceklerini belirten Tezcan, şunları söyledi:

"43 YURT DIŞI BİRLİĞİMİZDEN BAŞKANLAR VE TEMSİLCİLER KATILACAK

11-14 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı yapıyoruz. 11 Ağustos yurt dışı birliklerimizin gelip ön hazırlıkları yapacağı gün, 12 Ağustos Cuma günü asıl açılış programının başlayacağı gün. Sayın Genel Başkanımızın açılış konuşmasıyla Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'nı başlatacağız. Ondan sonra çok önemli sunumlar var; seçmenin sandığa gitmesi, katılım, genç seçmenlerin ilgisiyle ilgili önemli sunumlar yapılacak. Sonra da 43 yurt dışı birliğimizden katılan temsilcilerimizin, başkanlarımızın oluşturacakları atölye çalışmalarıyla ayrıntılı olarak seçime hazırlanılacak bir çalışma yürüteceğiz.

13 MASADA SEÇİME ODAKLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

Cuma günü tam gün, cumartesi tam gün, pazar günü de öğleye kadar olan bölümde 13 masada atölye çalışmaları yapacağız. Seçime odaklı, pratik olarak seçmenin sandığa taşınması, seçmenin örgütlenmesi, CHP'ye seçmenin oyunu nasıl alırız, bu süreçte seçim güvenliğini nasıl sağlarız, sandık görevlilerini nasıl eğiteceğiz, elektronik ortamda son teknolojinin imkanlarını nasıl kullanacağız… 2014'ten bu yana seçim sonuçlarını da değerlendireceğimiz çok sayıda masamız var. Burada çok ciddi çalışmalar yapılacak. Pazar günü öğleyin bir basın toplantısıyla çalıştayın sonucunu paylaşacağız. Daha sonra da bir rapor yayınlayacağız. Önümüzdeki dönemde yurt dışı örgütlerimiz de daha güçlü, eksiklerini tamamlamış bir biçimde çalışmalarına devam edecekler."