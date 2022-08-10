CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak

10.08.2022 14:59

CHP'nin düzenlediği "CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı" yarın İstanbul'da başlayacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "2014'ten bu yana seçim sonuçlarını da değerlendireceğimiz çok sayıda masamız var. Burada çok ciddi çalışmalar yapılacak." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin 43 yurt dışı birliğinden başkan ve temsilcilerin katılacağı çalıştaya ilişkin bilgi verdi. Çok önemli bir çalışma gerçekleştireceklerini belirten Tezcan, şunları söyledi:

"43 YURT DIŞI BİRLİĞİMİZDEN BAŞKANLAR VE TEMSİLCİLER KATILACAK

11-14 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı yapıyoruz. 11 Ağustos yurt dışı birliklerimizin gelip ön hazırlıkları yapacağı gün, 12 Ağustos Cuma günü asıl açılış programının başlayacağı gün. Sayın Genel Başkanımızın açılış konuşmasıyla Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'nı başlatacağız. Ondan sonra çok önemli sunumlar var; seçmenin sandığa gitmesi, katılım, genç seçmenlerin ilgisiyle ilgili önemli sunumlar yapılacak. Sonra da 43 yurt dışı birliğimizden katılan temsilcilerimizin, başkanlarımızın oluşturacakları atölye çalışmalarıyla ayrıntılı olarak seçime hazırlanılacak bir çalışma yürüteceğiz.

13 MASADA SEÇİME ODAKLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

Cuma günü tam gün, cumartesi tam gün, pazar günü de öğleye kadar olan bölümde 13 masada atölye çalışmaları yapacağız. Seçime odaklı, pratik olarak seçmenin sandığa taşınması, seçmenin örgütlenmesi, CHP'ye seçmenin oyunu nasıl alırız, bu süreçte seçim güvenliğini nasıl sağlarız, sandık görevlilerini nasıl eğiteceğiz, elektronik ortamda son teknolojinin imkanlarını nasıl kullanacağız… 2014'ten bu yana seçim sonuçlarını da değerlendireceğimiz çok sayıda masamız var. Burada çok ciddi çalışmalar yapılacak. Pazar günü öğleyin bir basın toplantısıyla çalıştayın sonucunu paylaşacağız. Daha sonra da bir rapor yayınlayacağız. Önümüzdeki dönemde yurt dışı örgütlerimiz de daha güçlü, eksiklerini tamamlamış bir biçimde çalışmalarına devam edecekler."

YORUMLAR
500
CHP Genel Merkezi önünde eylem yapmıştı, yürüyerek Diyarbakır'dan İstanbul'a ulaştı CHP Genel Merkezi önünde eylem yapmıştı, yürüyerek Diyarbakır'dan İstanbul'a ulaştı Karpuz Üreticisi CHP'li Vekillere Dert Yandı: '40 Senedir Ektiğim Karpuzu Maliyetlerden Dolayı Bu Sene Ekemedim' Karpuz Üreticisi CHP'li Vekillere Dert Yandı: '40 Senedir Ektiğim Karpuzu Maliyetlerden Dolayı Bu Sene Ekemedim'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Tezcan, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:41:52. #1.11#
SON DAKİKA: CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement