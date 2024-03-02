CHP\'nin Hatay adayı Lütfü Savaş\'a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'den yeniden aday gösterilmesinin yankıları sürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları ziyaret eden Savaş'a, depremzedeler tepki gösterdi.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'den yeniden belediye başkan adayı gösterilen Lütfü Savaş'a tepkiler sürüyor.
Seçim çalışmaları kapsamında sokağa inen Savaş, vatandaşları ziyaretinde beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Depremzede bir kadın Savaş'ın yanına gelip, "Bugün sen kendin için geldin. Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin? Deprem olduğu zaman sen neredeydin Lütfü Savaş?" sözleriyle tepki gösterdi.
Lütfü Savaş ise, "Aha geldim işte..." diye yanıt verdi. Bunun üzerine depremzede kadın ise "Bak şu an sana çok tepkiliyim. Ben konuşuyorum, sen konuşmayacaksın. Sonra ben cevabını isteyeceğim senden. Çok tepkiliyim sana karşı ama üslubumu bozmuyorum." ifadelerini kullandı.
CHP'den yeniden aday gösterilen ve adaylığı depremdeki ağır yıkım nedeniyle Hataylılar tarafından tepki çeken Lüftü Savaş, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve yüzde 47,3 oyla seçimleri kazandı. 2014 yerel seçimleri öncesi AK Parti'den istifa eden CHP'nin Hatay adayı olarak seçimlere girip yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Savaş, son olarak 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Hatay'dan yeniden aday gösterilerek sandıktan galibiyetle çıkmıştı.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, sunucunun "Hatay Belediye Başkanı'nı bir sonraki dönem tekrar aday yapacak mısınız?" sorusuna "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." yanıtını vermişti. Fakat Lütfü Savaş, Hatay'da yeniden aday gösterilmişti.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşanmıştı. Yıkımların en çok etkilediği il ise Hatay olmuştu. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya depremde en fazla yıkımın yaşandığı yer olarak kayıtlara geçmişti.
Son Dakika › Politika › CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin? - Son Dakika
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