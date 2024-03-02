CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin? - Son Dakika
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Politika

CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin?

CHP'nin yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluşmasında depremzede bir kadının tepkisiyle karşılaştı. Depremzede kadın Savaş'a "Bugün sen kendin için geldin. Ben cenazelerimi gömerken neredeydin?" sözleriyle tepki gösterdi. Savaş ise "Aha geldim işte..." diyerek yanıt verince kadının tepkisi iyice arttı. O anlar ise kameraya yansıdı.

02.03.2024 22:04  Güncelleme: 22:10
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'den yeniden aday gösterilmesinin yankıları sürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları ziyaret eden Savaş'a, depremzedeler tepki gösterdi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'den yeniden belediye başkan adayı gösterilen Lütfü Savaş'a tepkiler sürüyor.

"BEN CENAZELERİMİ GÖMERKEN SEN NEREDEYDİN?"

Seçim çalışmaları kapsamında sokağa inen Savaş, vatandaşları ziyaretinde beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Depremzede bir kadın Savaş'ın yanına gelip, "Bugün sen kendin için geldin. Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin? Deprem olduğu zaman sen neredeydin Lütfü Savaş?" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a depremzede kadından sert tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin?

"ŞU AN ÇOK TEPKİLİYİM"

Lütfü Savaş ise, "Aha geldim işte..." diye yanıt verdi. Bunun üzerine depremzede kadın ise "Bak şu an sana çok tepkiliyim. Ben konuşuyorum, sen konuşmayacaksın. Sonra ben cevabını isteyeceğim senden. Çok tepkiliyim sana karşı ama üslubumu bozmuyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a depremzede kadından sert tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin?
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş

YENİDEN ADAYLIĞI HATAYLILARIN TEPKİSİNİ ÇEKİYOR

CHP'den yeniden aday gösterilen ve adaylığı depremdeki ağır yıkım nedeniyle Hataylılar tarafından tepki çeken Lüftü Savaş, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve yüzde 47,3 oyla seçimleri kazandı. 2014 yerel seçimleri öncesi AK Parti'den istifa eden CHP'nin Hatay adayı olarak seçimlere girip yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Savaş, son olarak 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Hatay'dan yeniden aday gösterilerek sandıktan galibiyetle çıkmıştı.

CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a depremzede kadından sert tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin?
Lütfü Savaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel

ÖZGÜR ÖZEL, "ÇOK TARİHİ BİR KARAR OLACAK" DEMİŞTİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, sunucunun "Hatay Belediye Başkanı'nı bir sonraki dönem tekrar aday yapacak mısınız?" sorusuna "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." yanıtını vermişti. Fakat Lütfü Savaş, Hatay'da yeniden aday gösterilmişti.

CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a depremzede kadından sert tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin?
Hatay'da depremin yol açtığı yıkımın havadan görüntüsü

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşanmıştı. Yıkımların en çok etkilediği il ise Hatay olmuştu. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya depremde en fazla yıkımın yaşandığı yer olarak kayıtlara geçmişti.

CHP\'nin Hatay adayı Lütfü Savaş\'a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin?
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin? - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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SON DAKİKA: CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin? - Son Dakika
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