CHP'nin ikinci mitingi Kocaeli'de yapılacak! İlki yarın Mersin'de! - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 Aralık'ta Mersin'de düzenleyeceği büyük miting öncesinde, Mersin ve çevre illerde geniş kapsamlı bir hazırlık yürütülüyor. Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba ve Ali Öztunç'un koordine ettiği çalışmalara bugünden itibaren milletvekilleri de katılıyor.

CHP İzmit İlçe Danışma Toplantısı'nda konuşan İl Başkanı Harun Yıldızlı partisinin ikinci mitinginin Kocaeli'de olacağını açıkladı.

Yıldızlı konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin ikinci yüzyılında her zamankinden daha fazla birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. Önümüz açık iktidar yolundayız. Örgütümüzün her bireyine çok görev düşüyor. eksiklerimiz, yanlışlarımız olabilir, eleştiriye de öneriye de açığız. Geçtiğimiz günlerde sayın genel başkanımızı meclis üyelerimiz ile ziyaret ettik. Grup toplantısında genel başkanım ekonomik buhranla ilgili 5 öneri de bulundu. Bu cumartesi günü Mersin'de ilk mitingimiz olacak. Genel Başkanımız ile görüşmede ikinci mitingin Kocaeli'de olması konusunda söz kıydık. Nasipse ikinci miting Kocaeli'de olacak."