CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Anamur'da kutlandı - Son Dakika
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CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Anamur'da kutlandı

10.09.2022 00:46
CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Anamur'da kutlandı

CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Anamur'da tören düzenlendi.

CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Anamur'da tören düzenlendi.

CHP Anamur İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

CHP Anamur İlçe Başkanı Durmuş Deniz, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 99. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk ilkelerinden asla ödün vermeden, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmak için tüm gücümüzle yılmadan, yavaşlamadan mücadele etmeye ve her koşulda halkla iç içe olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da önümden çekilin' sözleri hakkında konuştu: Benimle olacaklara net söyledim Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da önümden çekilin' sözleri hakkında konuştu: Benimle olacaklara net söyledim CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Beypazarı'nda kutlandı CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Beypazarı'nda kutlandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Hisarcık, Anamur, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Anamur'da kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Anamur'da kutlandı - Son Dakika
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