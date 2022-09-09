CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Aliağa'da kutlandı

CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü kapsamında Aliağa'da tören düzenlendi.

İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Partinin Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, yaptığı açıklamada kurtuluş mücadelesinin ve kuruluş iradesinin siyasi önderi CHP'nin 99 yaşında olduğunu belirterek, "Bugün bu tarihi mirası coşkuyla kutlamak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını hep birlikte inşa etme kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir sesle beyan etmek için buradayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihinde siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, ülkemizin kuruluş mayasını oluşturan ve genç cumhuriyeti demokrasiye hazırlayan bir partidir. Cumhuriyetimizi yeniden ortak bir değer haline getirmek, demokrasi ile taçlandırmak bugün her şeyden daha öncelikli bir görevdir." ifadelerini kullandı.