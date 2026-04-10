CHP'nin LGBT önerisi yeniden gündeme geldi, vatandaş tepki gösterdi - Son Dakika
CHP'nin LGBT önerisi yeniden gündeme geldi, vatandaş tepki gösterdi

10.04.2026 22:12
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015 yılında LGBT bireylerin istihdam haklarını korumaya yönelik yaptıkları kanun teklifinin sosyal medyada yeniden gündem olması, vatandaşlar arasında tartışmalara neden oldu. CHP içindeki sorunların örtbas edilmek istendiği yönündeki eleştiriler ön plana çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2015 yılında LGBT bireylerin kamu ve özel sektördeki istihdam ve terfi haklarının korunmasına yönelik verdiği kanun teklifinin yeniden sosyal medyada gündem olması tepkileri de beraberinde getirdi. CHP'nin ilk yapması gerekenin, parti içindeki sıkıntıları sona erdirmek olduğunu ifade eden vatandaşlar, eşcinsellerin gündeme getirilmesinin tamamen CHP içinde patlayan lağımların örtbas edilmesi konusunda yapılan bir çalışma olduğunu savundu.

2015 yılında aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 10 milletvekilinin imzasını taşıyan ve dönemin Bursa Milletvekili Aykan Erdemir öncülüğünde hazırlanan kanun teklifi sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Teklifin gündeme gelmesi, vatandaşlar arasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Eyüpsultan Meydanı'nda 'da konuya ilişkin soruları yanıtlayan vatandaşlar, CHP'nin öncelikle yapması gerekenin, parti içinde gündeme gelen yolsuzluklar ve sapkınlıkların sona erdirilmesi olduğunu ifade etti.

Önerinin tekrar gündeme getirilmesinin ve sosyal medyada viral olmasının sebebinin CHP içindeki sorunların göstergesi olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Bunlar tamamen gündem değiştirmek için Özgür Özel ve tayfasının tezgahıdır. Yani eşcinsellerin gündeme getirilmesi tamamen CHP içinde patlayan lağımların örtbas edilmesi konusunda yapılan bir çalışmadır. Bu millet neyin, ne olduğunu çok iyi biliyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi eşcinsel tayfasını sokağa dökmek. Yani ülkede bir başka kaos ülkesi oluşturmak. İkincisi kendi beceriksizliğini, Özgür Özel, kendisinin de sonunun geldiğini çok iyi biliyor. Öncelikle Özgür Özel, bu işler ile uğraşacağına Muhittin Böcek'ten aldığı 20 milyon doların hesabını versin" şeklinde konuştu.

Ramazan Kaya isimli bir vatandaş da, "Bu ülke hepimizin. önce bu namussuz belediye başkanları, kadınların ırzına geçen başkanları korumayı bıraksın, doğru dürüst muhalefet yapsın. Bizim derdimiz eşcinsel ya da eşcinsellik değil" ifadelerini kullandı.

LGBT'nin Rusya'da yasak olduğunu söyleyen Yusuf Kütük, "Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Müslüman bir ülkede yaşarken bunu bizim dinimizin emri olarak da yapmamamız gerekirken yani LGBT denen kavramı, popülist hale getirmemiz gerekir. Örneğin Rusya'da şu an LGBT ile ilgili yasaklar var. Ama biz Türkiye'de bunu hala yapamadık, nedense? Ben bunu taraftara oynamak değerlendiriyorum. Biz her kesimden kendimize yakın seçelim. Böylelikle de siyasi olarak gücümüzü korumaya devam edelim" dedi.

Metin Sarıgül isimli vatandaş ise "Ben insani şekilde düşünüyorum. Biz Müslüman bir ülkede yaşadığımız için bu bize uymayan bir durum. Allah'ın kitabında, Kur'an'ında bunun olmayacağını Lut Kavminden dolayı biliyoruz. Ben Müslüman olarak kabul etmiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'nin LGBT önerisi yeniden gündeme geldi, vatandaş tepki gösterdi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: CHP'nin LGBT önerisi yeniden gündeme geldi, vatandaş tepki gösterdi - Son Dakika
