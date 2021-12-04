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CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar - Son Dakika

CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar

04.12.2021 13:58

CHP'nin günlerdir konuşulan mitingi Mersin'de başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, meydanı dolduran kalabalığa seslenirken, Mersinli Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun "Eren Kış-6 Operasyonu"nda şehit olması nedeniyle müzik yayını yapılmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi acil seçim çağrısıyla sahaya çıktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ilk miting için Mersin'e gitti.

MEYDAN DOLDU

Saat 13:00'te başlayan mitingde vatandaşlar meydanı doldurdu. Kürsüye önce bir çiftçi, bir esnaf ve bir atanamayan öğretmen çıktı. Vatandaşların konuşmalarının ardından sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, meydandaki kalabalığa seslendi.

ŞEHİT NEDENİYLE MÜZİK YAYINI YOK

"Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonu"nda Mersinli Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun şehit olması nedeniyle miting alanında müzik yayını yapılmadığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu dün gece geldiği Mersin'de önce şehidin ailesinin evine gidip taziyelerini iletmişti.

CHP'nin Mersin mitinginde dikkat çeken detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar
CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Müzik, Şehit, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar - Son Dakika
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