CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi acil seçim çağrısıyla sahaya çıktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ilk miting için Mersin'e gitti.

MEYDAN DOLDU



Saat 13:00'te başlayan mitingde vatandaşlar meydanı doldurdu. Kürsüye önce bir çiftçi, bir esnaf ve bir atanamayan öğretmen çıktı. Vatandaşların konuşmalarının ardından sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, meydandaki kalabalığa seslendi.

ŞEHİT NEDENİYLE MÜZİK YAYINI YOK

"Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonu"nda Mersinli Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun şehit olması nedeniyle miting alanında müzik yayını yapılmadığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu dün gece geldiği Mersin'de önce şehidin ailesinin evine gidip taziyelerini iletmişti.