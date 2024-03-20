İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ederken yeni görüntüler ortaya çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz savcılığa gelerek ifade vermişti.
CHP İstanbul İl Binasında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan görüntülerde paraların toplandığı ofise üzerinde 'İBB Spor Kulübü' yazan para dolu bir çantanı getirildiği ve çantayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in teslim aldığı görülüyor.
Son Dakika › Politika › CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Bakırlı Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti. Gündoğdu, mahallede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, doğal gaz müjdesi de verdi. AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise Cumhur İttifakı'na destek çağrısı yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli programlar için Şanlıurfa'ya geldi. Konut temel atma töreni, görüşmeler ve istişare toplantısı yapacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik Valiliği bahçesinde adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek can suyu verdi. Bakan Uraloğlu, gazetecilere 'Elimizin kürek tutmuşluğu var' diyerek espri yaptı. Bakan Uraloğlu, Bilecik'e gelerek 16 yıl önce yapımına başlanan Bilecik-Yenişehir kara yolunun açılışını yapacak. Ziyaret sırasında Bakan Uraloğlu, Vali Aygöl'ün makamında ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
ORC Araştırma, İstanbul'un Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, Eyüpsultan, Esenyurt ve Sarıyer'de AK Parti, Ataşehir ve Kadıköy'de ise CHP önde görünüyor.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, gazeteci Ambrozia Meta'ya yöneltilen soruya cevap vermeyip müdahalede bulununca eleştirilerin hedefi oldu. Rama, olayın ardından yaptığı açıklamada basını küçümsemediğini belirtti. Ancak, Rama'nın sert tepkisinin nedeniyle ilgili iddialar ve gizli fon iddiaları da gündemde.
Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Oğuz'a esnaf ve sanatkarlardan yoğun destek geldi.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Azka Otel'de düzenlediği lansman toplantısında; Bodrum için hazırladığı 41 proje 'Kurumsallaşma, altyapı, spor, turizm, kültür, ulaşım ve sosyal belediyecilik' başlıkları altında yer aldı.
Tekirdağ'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, aranan 37 kişi ile ifadesi alınması gereken 124 kişi olmak üzere toplamda 161 kişi yakalandı.
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