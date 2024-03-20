CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı

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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde paraların toplandığı ofiste üzerinde 'İBB Spor Kulübü' yazan para dolu çantanın getirildiği görülüyor.

20.03.2024 11:28  Güncelleme: 12:04
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ederken yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz savcılığa gelerek ifade vermişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

CHP İstanbul İl Binasında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan görüntülerde paraların toplandığı ofise üzerinde 'İBB Spor Kulübü' yazan para dolu bir çantanı getirildiği ve çantayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in teslim aldığı görülüyor.

CHP\'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bülent C.: GÖTÜREN GÖTÜRENE VE OLAN MİLLETE OLUYOR. 110 28 Yanıtla

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