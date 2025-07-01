CHP, görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının 100. günü sebebiyle Saraçhane'deki İBB binası önünde bir miting düzenledi.
MİTİNG SONA ERDİ, ARBEDE YAŞANDI
Mitingin ardından Saraçhane Parkı üzerinden Bozdoğan Kemeri'ne gitmek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Polis ile kalabalık grup arasında arbede yaşandı.
Arbede sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı.
Son Dakika › Politika › CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika
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