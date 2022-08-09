CHP'li Seyit Torun, Uludere üzerinden Bakan Soylu'yu suçladı: 7 aydır koruyor - Son Dakika
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CHP'li Seyit Torun, Uludere üzerinden Bakan Soylu'yu suçladı: 7 aydır koruyor

09.08.2022 12:41

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Uludere üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Süleyman Soylu, yargının 'görevden al' dediği belediye başkanlarını 7 aydır koruyor. Süleyman Soylu, sen kanunların üstünde misin? Kendini ne sanıyorsun" ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta Uludere Belediye Başkanı ve Hilal Belde Belediye Başkanı, 6 Ocak 2022'de ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlarından hapis cezaları aldı. Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, bu kişilerin görevden alınması için İçişleri Bakanlığı'na bildirimde bulunulmasına karar verdi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, mahkeme kararının ardından iki belediye başkanının Süleyman Soylu'yu İçişleri Bakanlığı'nda ziyaret ederek fotoğraf çektirdiğini açıkladı. Konuya ilişkin Bakan Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi veren Torun, "Belediye başkanlarının görevden alınmamasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'na uyulmamasının gerekçesi nedir" diye sordu. Soylu, Torun'un soru önergesine 6 ay sonra verdiği yanıtta, belediye başkanlarının neden görevden alınmadığı sorusuna yanıtsız bıraktı.

Soylu, yanıtında, Anayasa'nın mahalli idarelerle ilgili 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesini hatırlattı ve belediye başkanlarının görevden alma işlemlerinin bunlara göre yapıldığını ifade etti.

Seyit Torun, bugün yaptığı açıklamada, Soylu'nun muhalefet belediye başkanlarını somut delil olmadan görevden aldığını, kesin hapis cezası alan AK Partili başkanlara sessiz kalarak suç işlediğini savundu.

Torun, şunları söyledi:

"UTANMIYOR MUSUN"

"Süleyman Soylu, yargının 'görevden al' dediği belediye başkanlarını 7 aydır koruyor. Süleyman Soylu, sen kanunların üstünde misin? Kendini ne sanıyorsun? Üstelik yargı kararına rağmen bu kişileri makamında ağırlayarak fotoğraf veriyorsun. Soru önergemizi de 6 ay bekletip hiçbir yanıt veremiyorsun. Belediye kanunlarını kopyala yapıştır yapıp cevap diye gönderiyorsun. Süleyman Soylu, biz senin kanunlara uymadığını zaten biliyoruz. Sen, uymadığın kanunları kağıda yazıp Meclis'e göndermekten, Meclis'le alay etmekten utanmıyor musun? Bu nasıl bir pişkinliktir?"

"SUÇLULARI KORUYAN BİR BAKANSIN"

Torun, Soylu'ya, "Sen, bizim belediye başkanlarımızı hiçbir delil olmadan görevden alan bir bakansın. Kendi belediye başkanların kesin hapis cezası almış, hiçbir işlem yapmıyorsun. Bu nasıl adalet? Süleyman Soylu, sen suçluları koruyan bir bakansın ve bu haksızlıkların hesabını bu millete vereceksin" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Seyit Torun, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Seyit Torun, Uludere üzerinden Bakan Soylu'yu suçladı: 7 aydır koruyor - Son Dakika

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