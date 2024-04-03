CHP'nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda seçim iptal edildi - Son Dakika
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Politika

CHP'nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda seçim iptal edildi

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçim MHP'nin itirazının ardından iptal edildi. CHP'nin uzun yıllar sonra kazandığı ilçede seçim kurulu kararına göre 2 Haziran'da tekrar sandık kurulacak.

03.04.2024 23:11
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İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline karar verdi. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesini kararlaştırdı.

KARAR 6 KABUL OYU İLE ALINDI

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, itirazları sonucunda, İlçe Seçim Kurulunun, Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği seçimlerinin iptali ve yeniden yapılmasına 1 ret oyuna karşı, 6 kabul oyu ile karar verdiğini belirtti.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI UMUTLU

Pınarbaşı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Menduh Uzunluoğlu ise herkesin büyük bir heyecanla katıldığı yerel seçim sürecinde beklenmedik gelişmelerle dolu bir dönemin geride bırakıldığını kaydetti. Pınarbaşı'nın geleceğini şekillendirecek bu önemli karar anında, ortaya çıkan usulsüzlüğün tespit edildiğini dile getiren Uzunluoğlu, "Bunların sonucunda alınan yeniden seçim kararı, demokratik değerlerimizi ve birlikte yaşama arzumuzu sınamıştır. Ancak unutmayalım ki her zorluk, aynı zamanda yeni bir başlangıcın kapısını aralar. 2 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verilen seçimler, Pınarbaşı için birlik, beraberlik ve ortak karar verme ruhumuzu yeniden pekiştirme fırsatı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

KİM NE KADAR OY ALMIŞTI?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

CHP\'nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı\'nda seçim iptal edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda seçim iptal edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • huseyin ergun: Başkasının hatasını kazanan niye çeksin. Adam kazanmış. Rakip adayların saygı duyması gerekir. 141 16 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: İstanbul, İzmir neyinize? Siz bunlarla uğraşın. 64 38 Yanıtla

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