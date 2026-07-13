CHP Olağanüstü Kurultay için Mahkemeye Başvuracak - Son Dakika
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CHP Olağanüstü Kurultay için Mahkemeye Başvuracak

13.07.2026 18:03
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CHP'li Zeynel Emre, olağanüstü kurultay çağrısı için yarın Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultayın toplanması için çağrı heyeti oluşturulması talebiyle yarın Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdi.

Emre, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında Meclis'te gerçekleştirdikleri toplantıda gündeme ve parti içi gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Özel'in geçen hafta gerçekleştirdiği programlara değinen Emre, halkın Özel'e yönelik ilgisi ve desteğinin bulunduğunu dile getirdi.

Halka karşı siyaset yapılamayacağını, halkla siyaset yapmaya devam edeceklerini ve geleceği onlarla planlayacaklarını anlatan Emre, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davaya değinerek, davanın son duruşmasında yaşananları değerlendirdi.

Duruşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'na savunması için yeterli sürenin verilmediğini ileri süren Emre, İmamoğlu'nun da bu duruma itiraz ettiğini kaydetti.

Emre, İstinafın CHP 38. Olağan Kurultayı'na yönelik kararının ardından yaptıkları basın toplantılarında, 6 yıl kurultay yapmama nedeniyle kanun gereği partisinin seçime girememe tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine dair değerlendirmelerde bulunduklarını anlattı.

Böyle bir riski göze alamayacaklarının altını çizen Emre, "O nedenle görülüyor ki olası bir 'seçime girmenin engellenmesi' durumunda muhakkak bir hazırlık yapılması gerekir." dedi.

Emre, İstinafın kararına ilişkin Yargıtay'a yaptıkları başvuruyu da anımsatarak, Yargıtay'dan "hukuka uygun bir karar" beklediklerini kaydetti.

Yargıtay'ın, kararını adli tatilden önce vermesi gerektiğini, bununla birlikte farklı seçenekleri de tartıştıklarını belirten Emre, "Bu kapsamda da halkımızı seçeneksiz bırakmamak, karar ne olursa olsun, daha sonrasında da seçime girme yeterliliğini kaybetme riskine karşı birtakım hazırlıklar yapıyoruz." diye konuştu.

Emre, çaresiz ve seçeneksiz olmadıklarını belirterek, "Halkımıza da her buluşmada bunu söylüyoruz, onlar bizi yalnız bırakmadılar, biz de onları asla yalnız bırakmayacağız. Bu yolu birlikte yürüyeceğiz çünkü bizim yürüdüğümüz yol iktidar yolu. Bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz." sözlerini sarf etti.

Parti içerisindeki her seçeneği tüketeceklerini de kaydeden Emre, yaşanan istifalarla CHP Parti Meclisi'nin düştüğünü savundu, olağanüstü kurultay için delegelerden yeterli imzayı toplayarak CHP Genel Merkezi'ne tebliğ ettiklerini anlattı.

CHP'li Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Bu nedenle de tebliğden itibaren yasal sürenin geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibarıyla Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. Orada, gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor. Daha önce bu tartışma yürüdüğünde işi başka yere çekmek isteyenler oldu, yok 'kayyum isteniyor', yok bilmem ne... Bunların ilgisi yok. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruyorsunuz. 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor. Ne görevden alma ne atama ne başka bir şey yapabiliyor, sadece partiyi kurultaya götürüyor. Bu maksatla da başvurumuzu yarın itibarıyla yapacağız."

Türkiye'nin her yerinden kendilerine destek vermek isteyenlerin bulunduğunu aktaran Emre, bu durumu kullanmak isteyen dolandırıcılara karşı da vatandaşları uyardı.

Emre, Türkiye'nin hiçbir yerinde bağış kampanyalarının bulunmadığını, duyurulmayan hiçbir şeye itibar edilmemesi gerektiğini de belirtti.

Bir gazetecinin, NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Anıtkabir'i ziyaret etmemesine yönelik sorusu üzerine, Trump'ın Cumhuriyet'le, milli egemenlikle barışık olmadığını savundu ve bu yüzden ziyaret gerçekleştirmemesini de şaşkınlıkla karşılamadıklarını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasına ilişkin ise Emre, Güner'in suçsuz olduğuna inandıklarını ve kendisinin arkasında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Zeynel Emre, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Olağanüstü Kurultay için Mahkemeye Başvuracak - Son Dakika

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