CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Denizli\'de öğrencilerle buluştu

Politika

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Denizli'de kampüs bölgesinde öğrencilerle buluştu. Aday Ertemur, "Pamukkalemizi gençlerimizle de birlikte yöneteceğiz" dedi.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Aday Ertemur, Pamukkale Üniversitesi kampüs bölgesinde gençlerle buluştu. Ertemur'a kampüs ziyaretinde CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun ve partililer eşlik etti. Üniversite öğrencileri ile buluşan Ertemur, tespit ettiği sorunlara çözüm sunacak projelerini anlattı. CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Pamukkale'nin dört bir köşesini adım adım dolaşmaya devam ediyor. Ertemur son olarak Pamukkale Üniversitesi kampüs bölgesinde gençlerle buluştu. Ertemur, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Özellikle üniversite için şehrimize gelen öğrencilerimizi rahat ettirmek, şehrimizi tanıtmak önceliğimiz olacak. Pamukkale Üniversitesi gibi bir değere sahibiz. Ancak mevcut belediye yönetimi ile üniversite arasında uyum olmaması öğrencilerimizi yalnız bırakmış durumda. Bugün söz verdim gençlere! Pamukkalemizi gençlerimizle de birlikte yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

Öğrencilere yaşanabilir Pamukkale sözü verdi

Gençlerin sorunlarını tespit ederek çözüm sunacak projelerinin hazır olduğunu söyleyen Ertemur, "Öğrenci, bir şehri güzelleştirir, ekonomik açıdan kalkınmasını sağlar. Öğrenci şehrin dinamiklerini hızlandırır. İlçemiz için bu denli önemli olan gençlerimizi görmezden gelmek kabul edilemez. Bizler üniversiteli gençlerimizin ve o bölgede çalışarak evine ekmek götüren esnaf kardeşlerimizin sorunlarının farkındayız. Gençlerimizin barınma sorununa çözüm sunacak yurtlar, bölgedeki esnaf ve vatandaşlarımızın en büyük çilesi olan otopark ve çamaşırhane kafe gibi projelerimiz hazır. Gençlerimizin enerjisi ve bizim gayretimizle 'Gönüller Birleşecek, Pamukkale Değişecek" diye konuştu. - DENİZLİ