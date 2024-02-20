CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur: Esnafımızı Destekleyeceğiz

Pamukkale ilçesinde saha çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale Belediye Başkan Ali Rıza Ertemur, "Esnafımız, belediye hizmetlerinden çok mahrum kalmış. Adeta yok sayılmışlar. 31 Mart'ta göreve gelmemizin ardından esnafımıza vereceğimiz desteklerle emeğinin karşılığını alan insanlarımız mutlu olacaklar" dedi.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Halk Caddesi esnafı ile buluştu. Yıllardır her yağmur yağdığında yaşanan su baskınlarının yanı sıra ekonomik zorluklar ile boğuşan esnaf, Ertemur'a dert yandı. Belediyenin desteğinden yoksun kalan esnafa destek sözü veren Ertemur'un yaklaşımı tam not aldı. Esnaf ziyareti üzerine açıklamalarda bulunan Ertemur; "Pamukkale'mizin temel direkleri üretim, ticaret ve turizmdir. Dünyanın incisi dediğimiz Pamukkale'de esnafımızın hali çok kötü. Mevcut hükümetin ekonomi politikaları yüzünden girdi maliyetleri ile başa çıkamayan esnafımız kazanamıyor. Ziyaretlerimizde bırakın evine ekmek parası götürmeyi, kirasını, faturalarını bile ödeyemediklerini dile getirdiler. Ekonomik zorlukların yanında esnaflarımız bir de Pamukkale Belediyesi'nin mevcut yönetiminin ilgisizliği ile karşı karşıya. Her yağmur yağdığında su baskınları esnafımızı hem maddi hem manevi olarak yıldırmış durumda. Kaldırımların bakımsızlığı, yolların bozukluğu esnafımıza kepenk kapattırıyor" dedi.
"Esnafı düşünen yok"
31 Mart'ta Pamukkale Belediyesi'ne derman belediyeciliğin geleceğini vurgulayan Ertemur, "Belediye vatandaşını da esnafını da çiftçisini de düşünmek zorunda. Belediyecilik ilçesinde yaşayan insanlara mutlu bir hayat yaşatma işidir. Pamukkale Belediyesi'nin mevcut yönetimi ve mensup olduğu anlayış bundan çok uzak. Onlar rantın peşinde, ceplerini doldurmanın peşinde. Esnafı düşünen yok. Halkı düşünen yok. Bizim önceliğimiz ise her zaman halk olacak. Esnafımızın çektiği sıkıntıları birinci ağızdan dinledik. Onlara sağlayacağımız esnaf destek paketlerimizle rahat nefes almalarını sağlayacağız. Üretim modelimizle halkımız maliyeti düşen ürünleri ucuza alabilecek. Böylece halkımız kazanacak, esnafımız ticaretini yapacak. Su baskını, yol sorunu, kaldırım sorunu ise belediyeciliğin temel görevidir. Bunu hizmet olarak anlatmaya gerek yok. Belediyenin asli görevidir. Biz bunu yerine getireceğiz. Pamukkale'miz 2024 yılında yolla, kaldırımla, su baskını ile uğraşmak zorunda kalmayacak" diye konuştu. - DENİZLİ
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